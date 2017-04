Cameroun: Essor et expansion des médias : La chaîne de télévision Vision 4 bientôt en République Centrafricaine (RCA) :: CAMEROON Jean Pierre Amougou Belinga le PDG du Groupe de presse L’Anecdote dont cette de télévision à l’avenir florissant est un élément, a été reçu à cet effet le 29 mars dernier à Bangui par le chef de l’Etat centrafricain, Faustin-Archange-Touadéra.

#JeanPierreAmougou Plus que jamais, la chaîne de télévision à capitaux privés Vision4, se positionne comme un média à la carrure internationale. Après Brazzaville où elle a déjà un bureau, la chaîne de télévision Vision 4, prend bientôt ses quartiers à Bangui où selon Jean Pierre Amougou Belinga le Silvio Berlusconi des médias camerounais, l’antenne locale qui émettra en français et en sango (langue locale), aidera à « rendre lisible et visible l’action du gouvernement centrafricain dans son effort de reconstruction du pays ».

Le partenariat y afférent, a été paraphé pendant le séjour du patron du Groupe l’Anecdote, du 29 mars au 02 avril. Sur invitation du ministre de la Communication et de l’Information centrafricain, Paul Charles Lemass et Mandya, Jean Pierre Amougou Belinga a séjourné en RCA du 29 mars au 02 avril. Il était pour la circonstance, accompagné d’une importante équipe de reporters pour la couverture des activités relatives à la célébration du 1er anniversaire de l’accession de Faustin-Archange Touadéra à la magistrature suprême, le 30 mars 2016.

À bord d’un jet privé affrété (aller et retour) pour ce déplacement, Jean Pierre Amougou Belinga et sa suite, ont été chaleureusement accueillis à l’aéroport international de Bangui M'Poko par le Conseiller technique à la présidence, Joël Nkouemo, qu’accompagnaient le ministre de la Communication et de l’Information et l’Ambassadeur du Cameroun à Bangui, Nicolas Nzoyoum. Tel un prophète faisant son entrée à Jérusalem, le Pdg du Groupe de presse L’Anecdote ainsi reçu un accueil triomphal.

Honneur, gloire et reconnaissance.

Au lendemain (le 30 avril) de son arrivée à Bangui, Jean Pierre Amougou Belinga, un homme d’affaires très respecté dans la sous-région, a été reçu au palais de la Renaissance par le chef de l’Etat, Faustin-Archange Touadéra. Les deux hommes, avons-nous appris, se sont alors entretenu à huis clos. Un tête-à-tête à l’issue duquel Vision 4 a eu le privilège d’interroger le Président centrafricain sur les questions brûlantes de son pays : la sécurité, la relance de l’économie, le politique et le social. Après cette sorte de bilan dressé sur son magistère d’un an à la tête du pays, Faustin-Archange Touadéra qui a salué l’initiative de Jean Pierre Amougou Belinga d’ouvrir une antenne Vision 4 en RCA, a aussi décliné quelques perspectives de son mandat.

Le chef de l’Etat centrafricain, non sans indiquer que le partenariat avec Vision 4 offrira plus de visibilité à la politique de son pays à l’extérieur, et entrainera des investissements, a promis de faire en sorte que le projet d’implantation de Vision 4 à Bangui, se fasse avec célérité. Et Faustin-Archange Touadera de dire merci à son homologue Paul Biya pour la singulière hospitalité du Cameroun à avoir accueilli le grand flux de réfugiés centrafricains, pendant les longs moments de crises politico-militaires qu’a connues la RCA. «Ce voyage est la preuve que l’image du groupe et la politique mise sur pied par son Pdg, sont comprises et intégrées en Afrique. Cette invitation spéciale veut dire qu’on s’est rendu compte que le groupe L’Anecdote peut apporter sa contribution à la promotion de la paix au Cameroun et en Afrique», a déclaré Ines Belinga, la chargée de la communication et porte-parole du Pdg du groupe L’Anecdote, alors que la délégation, décollait de l’aéroport de Yaoundé-Nsimalen le 20 mars dernier, à bord d’un jet privé peint aux couleurs de Vision 4.

Homme à la modestie, à l’humilité et à l’humanisme proverbial, Jean Pierre Amougou Belinga qui est un modèle d’intégration nationale pour ce qui est des recrutements au sein du Groupe L’Anecdote, ne cache cependant pas son ambition de d’occuper toute la sous-région Afrique centrale d’ici aout, avant, d’amorcer sa course ascendante vers l’Europe, l’Asie, l’Amérique, et ainsi, selon ses vœux, permettre

à l’Afrique, d’avoir une télévision capable de donner du répondant à l’expansion (à la « phagocytation » ) médiatique occidentale.

Camer.be vous propose la visite en images du PDG de Vision 4 Tv auprès du président Faustin-Archange Touadera de RCA.