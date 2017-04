France- Cameroun- Diaspora:Communiqué de presse forum « Back To 237 » L’association PrepaVogt Alumni et ses parrains (Groupement Interpatronal Camerounais, Ministère des Relations Extérieures du Cameroun, Institut PrepaVogt) en collaboration avec l’OFII, organise un forum de la diaspora camerounaise afin d’amplifier l’apport des cadres à l’effort d’émergence du Cameroun.

#Partenariatéconomique Le forum « Back To 237 » aura lieu le Samedi 27 mai 2017 au PRINE (Paris Région Innovation Nord Express) de 10h à 17h.

Le forum « Back To 237 » est une opportunité unique pour les entreprises de :

• Présenter leurs produits et services à un public de cadres hautement diplômés et aux plus hautes autorités camerounaises en France,

• Rencontrer des entreprises camerounaises et ainsi profiter des avantages du nouvel accord de partenariat économique entre l?union européenne et le Cameroun,

• Recruter des profils expérimentés ayant une forte expérience internationale.

C’est également une occasion pour les cadres de la diaspora de :• Postuler à des offres proposées par des entreprises se trouvant sur le marché camerounais• D’échanger avec les représentants d’entreprise sur les opportunités et les moyens de développement.

Le forum “Back To 237” se déroulera en trois (3) grandes phases complémentaires :

• Premièrement, une conférence sur le thème “Notre place dans vos projets” de 10h à 17h. La conférence se déroulera sous forme d’échanges entre les intervenants et l’audience.

• Deuxièmement, de 13h à 14h un moment d’échanges BtoB afin de capitaliser sur les avantages des nouveaux accords de partenariat économique entre le Cameroun et l?union européenne.

• Troisièmement, un espace composé de stands animé par les entreprises présentes de 10h à 17h. Ces entreprises pourront présenter leurs activités de façon détaillée et présenter les offres d’emploi aux postulants.

Si votre entreprise souhaite participer à ce forum, vous pouvez nous contacter via :

• Adresse mail : prepavogt.alumni@gmail.com

• Numéro de téléphone : 0611707004

• Page Facebook : https://www.facebook.com/BackTo237ByPrepaVogtAlumni/