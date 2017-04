Cameroun,Football jeune : Eastercup 2017 c’est lancé ! :: CAMEROON La troisième édition de ce tournoi de jeunes a été lancée au cours d’une conférence de presse tenu par les organisateurs dans les locaux de l’école de football des brasseries du Cameroun ce lundi 10 avril.

#CamerounTenante C’est parti pour la l’acte trois de l’Eastercup.Le désormais traditionnel tournoi de football de jeunes organisé par les Brasseries du Cameroun.

Conscient de toutes les difficultés que rencontre le football jeunes au Cameroun, les Brasseries du Cameroun ont mis sur pied plusieurs tournois mettant en compétitiondes centres de formations et des équipesjeunes de certains clubs d’Elite à l’instar du« Chalenge Geremi Njitap », « l’Eastercup » ou « la coupe top ».

Pour la période des congés dis de pâques, c’est l’Eastercup qui entre dans les startingblock .Parvenu à sa troisième édition, ce tournoi est devenu une véritable référence en la matière. c’est ainsi que pour cette année, huit équipes venues des quatre coins du pays sont en lice pour remporter le déjà célèbre trophée de champion de l’Eastercup du 11 au 15 avril 2017 il s’agit ici de : Coton sport de Garoua, Best Star de limbé, Union Sportive de douala, Apejes de Mfou, Bamboutos de Mbouda, Yong Sport Academy de Bamenda, LeopardRoyal de Bertoua et l’Ecole de Football des Brasseries du Cameroun équipe hôte du tournoi.

L’équipe des Brasseries du Cameroun tenante du titre part comme le grand favori, mais l’union de douala l?autre équipe de douala n’entend pas faire de la figuration pour cette éditionaprès avoir terminé à la quatrième place lors du dernier tournoi. Les petits nouveaux que sont Bamboutos de Mbouda et Apejes de Mfou devront également se démarquer lors de cette édition qui devrait selon leurs encadreurs rester expérimentale que de nom.

L’Eastercup n’est pas un tournoi à négligercar tel que le déclare Flaubert Nono le manager général de l’école de football des Brasseries du Cameroun « neuf joueurs de l’équipe nationale des U17 qualifiées pour la Can au Gabon ont disputé la dernièreédition de l’Eastercup ». Des agents de recrutement du club français de Montpelliers et d’autres venus plusieurs clubs belges et italiens séjournent actuellement aux complexe sportif des Brasseries du Cameroun a la recherche du futur Samuel Eto’o.