CAMEROUN :: Lions indomptables : Le grand chantier de la défense :: CAMEROON Les forfaits et défections d'Adolphe Teikeu, Nicolas Nkoulou et Joël Matip, laissent un grand vide dans ce compartiment.

#AmbroiseOyongoBitolo Ambroise Oyongo Bitolo pourrait être suspendu par la Fecafoot. Le joueur d'Impact Montréal a récemment reconnu sa faute, lorsqu'il affirma, le 29 mars dernier, au lendemain de la rencontre amicale perdue (1-2) contre la Guinée, avoir été abandonné sans billet d'avion pour retourner dans son club (Bruxelles - Montréal). C'est pourquoi, il a présenté ses excuses au peuple camerounais, au gouvernement et à la Fédération camerounaise de football, à travers une lettre datée du 5 avril 2017 et dans une vidéo.

Malgré ce mea-culpa, s’il est suspendu, il pourrait rater la prochaine Coupe des confédérations, notamment. Ce qui serait un coup dur pour le sélectionneur Hugo Broos, dont Ambroise Oyongo Bitolo est la pièce maîtresse du flanc défensif gauche depuis son arrivée chez les Lions. Surtout que sa doublure pendant la Can, Jonathan Ngwem, est inexpérimentée sur la scène internationale et que Henri Bedimo, absent à la Can et auparavant remplaçant en sélection sous l'ère Broos, ne semble plus entrer dans ses plans.

La situation est encore plus préoccupante, dans l'axe de la défense camerounaise. Le teigneux défenseur central, brillant pendant la Can, est blessé. La durée de son indisponibilité est évaluée entre six et huit semaines. Son entraîneur au Fc Sochaux en Ligue 2 française, Albert Cartier, a reconnu que la saison de son joueur est probablement terminée. C'est lors du match amical Tunisie ≠ Cameroun (0-1), le 24 mars dernier à Monastir, que le natif de Bandjoun s'est blessé.

En recouvrant la santé, probablement en fin mai prochain, Adolphe Teikeu pourrait être très juste pour Russie 2017. Un autre coup dur pour le sélectionneur camerounais, dont le capitaine sochalien était devenu, depuis la Can, un maillon essentiel de la défense. Surtout que son remplaçant lors de la Can, Nicolas Nkoulou, a pris sa retraite internationale provisoire, depuis début mars. Le très probable forfait de Teikeu et la retraite de l'élégant défenseur aux 74 sélections dégarnissent un secteur axial défensif qui a fait la force du Cameroun au Gabon. Hugo Broos devra donc chercher un joueur complémentaire de Michael Ngadeu Ngadjui.

Ça pourrait être le jeune Mohamed Djetei, qui a disputé le match amical contre le Sily National de Guinée. En plus, les expérimentés défenseurs Aurélien Chedjou et surtout Stéphane Mbia ne sont plus dans les plans du technicien belge. Qui va devoir prospecter à nouveau pour trouver des défenseurs efficaces, comme il a réussi à pallier la défection d'Allan Nyom avec Collins Faï au poste de latéral droit lors de la Coupe d'Afrique des nations.