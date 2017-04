CAMEROUN :: CRISE ANGLOPhONE : Les députés du Sdf s’insurgent contre le gouvernement :: CAMEROON Réunis en session parlementaire depuis le 13 mars 2017 à Yaoundé, les élus du Social démocratique front (Sdf) dénoncent la dérive des autorités camerounaises face aux revendications dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest.

#ConférenceConstitutionnelle « Les abus orchestrés par les forces de l’ordre ; la suspension abusive des services internet dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest en violation flagrante des conventions du comité des droits de l’homme des Nations-Unies et de la Charte africaine des droits et des peuples dont le Cameroun est signataire ; le transfert et détention à Yaoundé des personnes arrêtées dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest ; le mandat d’arrêt délivré en toute illégalité par le délégué général à la Sûreté nationale à l’encontre de l’honorable Joseph Wirba, un député couvert par l’immunité parlementaire », voilà l’ensemble de désapprobations que les députés du parti de la balance ont adressé à la communauté nationale et internationale hier lundi 10 avril 2017 lors d’une conférence de presse tenue à l’Assemblée nationale.

Durant cette rencontre avec les hommes de médias, l’ensemble des 18 députés du premier parti d’opposition camerounais à l’exception de Joseph Wirba en exil, ont dénoncé avec la dernière énergie les mesures sécuritaires prises par le gouvernement camerounais pour résoudre la crise.

Le Rdpc au banc des accusés

Pour les camarades de Ni John Fru Ndi, le gouvernement et leurs collègues parlementaires du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) sont les seuls responsables de la dégradation de la crise anglophone. Car ces derniers ont multiplié des bavures et empêchent toutes formes de mesures d’apaisement par leur majorité écrasante qui pourrait aboutir à la résolution du conflit:

« lors de la mise en place du bureau permanent de l’Assemblée nationale sous la présidence du bureau d’âge, nous avons proposé un amendement pour permettre d’éviter la marginalisation des anglophones en instaurant dans notre chambre un équilibre obligatoire entre le poste de président et celui de 1er vice-président. Malheureusement, la majorité du Rdpc a écrasé cette aspiration légitime », s’indignent les parlementaires du Sdf. Cette attitude de blocage et propre au parti au pouvoir et à sa majorité d’élus dans la chambre basse ne facilite pas l’émergence d’une réelle démocratie, et par ricochet une sortie de crise heureuse.

Enfin les parlementaires du Sdf recommandent au président de la République, actuellement seul personnage habilité à sortir le Cameroun de l’impasse, d’appliquer les mesures suivantes : « Libérer les détenus relatifs à cette crise et déportés dans les régions francophones et mettre fin aux arrestations arbitraires ; rétablir la connexion internet dans les deux régions suscitées ; démilitariser les régions d’expression anglaise pour apaiser et entamer le retour au dialogue entre les deux parties antagonistes.

En dernier ressort, le président de la République Paul Biya doit instaurer une future conférence constitutionnelle qui déterminera la forme de l’Etat la mieux adaptée aux deux systèmes coloniaux d’antan. Afin que dans des meilleurs délais la gestion politique du pays soit plus transparente et inclusive pour tous », conclut l’honorable Jean Michel Nintcheu porte-parole des députés du parti de la balance lors de ladite conférence de presse.