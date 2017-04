Cameroun, CHRONIQUE DE ROSE: NOTRE MAUVAISE CONDUITE A L'ETRANGER CONDUIT INDIRECTEMENT A SALIR LA RÉPUTATION DE NOTRE BEAU PAYS :: CAMEROON Chacun sait par expérience que vivre en occident est une tâche difficile et parfois très dur pour certains d'entre nous. Vivre loin de nos racines nous mets face aux conditions du pays dans des règles toutes aussi difficile que compréhensibles.

#LaVie Être et vivre à l'étranger nous demande de surmonter de nombreuses difficultés face à l'obtention d'un travail, face à la reconnaissance du pays d'adoption qui parfois oublie de prendre soin de nous, de nous accorder plus de responsabilités tant notre parcours est long et parsemés d'obstacles.

Trop de préjugés bouleversent nos vies, Trop de justifications étouffent nos raisons de pensés , nous souffrons en silence de toutes sortes d'amalgames.

La vie est accomplie par le travail, les diplômes ne constituent pas une finalité, nous faisons face constamment à de nombreuses difficultés qui écrasent nos responsabilités ainsi que notre fierté de toujours grandir quoiqu'il en coûte, nôtre réputation appuis nos sens pour bien faire et croire en soi, c'est sur cela que nous devons investir nôtre temps.

Avoir une bonne réputation nous préserve de beaucoup et nous, ouvre des portes qui

nous semblais infranchissable.

Travaillons et investissons nous d''avantage sur une bonne conduite qui capitalise notre réputation, c'est très important, c'est la clé et c'est la base de tout. Ne vous laissez pas envahir par le contraire, prenez vôtre temps pour bien faire car il faut apprendre à canaliser ses emotions, on ne se permets pas tout et n'importe quoi sous prétexte que nous vivons loin des nôtres, nous faisons souffrir les autres à travers nos mauvais choix. Pourquoi les mauvais comportements de nos compatriotes; oui le comportement démesuré de nos compatriotes nous colles à la peau!!! Nous passons le plus clair de nôtre temps à nous justifier face à cette amalgame car a partir du moment ou on s'installe dans un pays etranger, on représente forcément son pays à travers nos propos, à travers nôtre façon de vivre avec les autres, toute la société ressent nos manières de faire et de nous comporter, vôtre devoir est d'etre des plus respectueux quoiqu'il en coûte car la est nôtre réputation et notre éducation.

Tout ce que nous faisons peut conduire à honorer l'image de nôtre pays tout comme elle peut également nous desservir et ternir nôtre image en retour, nos choix à l'étranger ont un impact directe dans nôtre pays natale . Nôtre mauvaise conduite, conduit indirectement à salir la réputation de nôtre beau pays. Oui! C'est la triste réalité. Dans la vie l'on ne fait pas ce que l'on veut, Il faut se soucier des inconvénients de nos actes et de nos propos sur nôtre entourage. Mesurons nos propos, mesurons nôtre langage. Il y'a un proverbe Caleriunais qui dit :"avant de parler il faut beaucoup réfléchir, une fois que vous avez parlé, il est impossible de revenir en arrière". "On ne peut ramasser de l'eau que l'on verse volontairement par terre". Nos actes et nos paroles créent des conséquences directes sur nos compatriotes et indirectes sur notre pays.

Avant de poser un acte chacun devrait se soucier de nos enfants, de nos petits frères et soeurs, de nos familles respectives, de nos amis, de ceux qui sont restés au pays, de tous ceux qui sont appelés à emprunter un jour le même chemin que nous avons emprunté. De ceux qui viendront après nous, de ceux qui ont du mal à se faire accepter à cause des préjugés, de ceux qui qui sont sans voix, de ceux sur on pose un regard de travers et qui souffrent de l'amalgame . C'est à travers nos actes que nous gagnons la confiance des autres, c'est à travers nos actes que nous réussissons à nous faire respecter et à respecter les autres en retour. C'est à travers nos actes que le monde entier nous donne le respect. C'est a travers nos actes que nous gagnons le respect.

C''est à travers nos actes que nous pouvons honorer nos amis et nos familles. C'est ainsi à travers nos choix que les autres apprennent à nous connaître, c''est a travers nos actes que le salut du monde viendra.

Construisons ensemble et amenageons le chemin qui sera emprunté par tout ceux qui viendront après nous. Nous avons tous un rôle à jouer au sein de nôtre famille dans le pays dans lequel nous vivons et au sein de la société.

Ne soyons pas obstinés par des ambitions et des intérêts personnels et égoïstes . La vie est une discontinuitée , les gens qui ont vécues avant nous on préparé le chemin pour nous... Prenons conscience d'une chose, tout les avantages dont nous bénéficions aujourd'hui ont été obtenus au prix de réels combats mené par des braves gens qui se sont battus gracieusement et qui continus de se battre pour la liberté et le respect de l'homme par l'homme lui même. Rien n'est acquis, tout se construis, le combat continue. Soyons de ceux ou de celles qui portent les choses et les gens vers le haut et non vers le bas... Pensez aux générations suivante, la construction de nos bases est extrêmement importante pour nôtre future