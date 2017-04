Cameroun,SenenouGonpa sort « le pas des braves » :: CAMEROON L’artiste camerounais vient de commettre sur le marché camerounais du disc un nouvel opus.

#JeuneArtiste L’évènement était attendu de ses fans depuis un bout car ses morceaux qui passent en boucle dans les chaines de radios et télés font un carton. Ceux-ci seront servis avec la sortie de cet album.

SenenouGonpa de son vrai nom TamokenCedrickJanvier est un artiste camerounais originaire de la région de l’ouest Cameroun plus précisément du département des Bamboutos .Celui que l’on ne présente plus tant son talent est immense est l’une des valeurs sures de la musique camerounaise.

Apres avoir été trèstôt piqué par le virus de la musique alors qu’il est encore jeune enlève au lycée de Mbouda le jeune « petit janvier » comme l’appellentcommunément ses proches commence àfaire l’écolebuissonnière histoire d’aller dans les petits regroupements avec ses compagnons artistes en herbes.

Apres le décès de son père, le jeune garçon va quitter Mbouda pour Douala ou toujours bercé par le rêve d’une carrière musicale il intègre l’écurie« Samy des beaux-arts » ou il va peaufiner tout son talent en s’ouvrant aux autres sensibilités musicales du Cameroun que sont le Bikutsi , le Makossa et les folklore Bamiléké ceci grâceà l’encadrement de Samy de beaux-artshimself qui voit en Senenou une véritablepépite.samy ne semble pas si bien dire car dès le mois de décembre 2012 SenenouGompa sort son premier album avec la bénédiction de l’écurieSamy de beaux art intitulé « soleil de l’indépendance » dont le titre Senenou est un véritable tube et transporte le jeune artiste dans une nouvelle dimension.

Sans prendre la grosse tête, gardant les pieds sur terre et concentré sur son travail et ses objectifs, l’artiste pluridimensionnelSenenouGompaaprès avoir laisser tourner fait danser le public avec le titre « lahzouah » qui est véritable hit sort enfin au grand bonheur de ses fans l’album « le pas des braves »

C’est un album de 07 titres qui respecte la ligne musical de l’artiste car il faut le rappeler SenenouGompa est l’un des rare artiste à avoir créé un style de musique

propre à lui. Il s’agit de « l’afro word music » style qu’il a créegrâceà l’influence de ses idoles tels que alpha blondy et tikenjahfakoly une touche d’originalité qui vient enrichir le répertoire déjà fourni du jeune artiste.

Pour ne pas faire les choses à moitié SenenouGonpa pour la sortie de cet album qu’il qualifie lui-même d’album de la maturité c’est entouré d’une équipe de professionnel de le la communication avec à sa tête le jeune mais très talentueux Aristide Samuel pour faire de cet album en vrai carton.

Il sera donc ce dimanche à la très célèbre émissionjambo pour la grande présentation de l’album et après des passages sont déjà callés dans toutes les chaines de radio de la capitale économique. En attendant la sortie solennelle de l’album, les titres phares tels que « lahzoua » ou « no woman no cry » sont déjà disponibles sur toutes les plateformes légales de téléchargement légales telles que YouTube,Deezer amazone et autres vrj music les amateurs de variétémusicale et de rythmes dansant sont donc servis avec « le pas des brave » de l’artiste Senenougonpa.