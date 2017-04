Cameroun,Douala : Le personnel de la communauté urbaine en grève :: CAMEROON Ils réclament l’effectivité de la couverture sanitaire permanente et régulière

#CommunautéUrbaine Le bâtiments abritant les services de la communauté urbaine de doualaà bonanjo a été pris d’assaut dans la matinée du lundi 10 avril par une bande d’individus identifiés comme étant des agents de communauté urbaine de douala .ceux-cidéclarent observer un mouvement de grève suite à certaines revendications qui n’ont pas été prises en compte par le délégué du gouvernement .

En effet une correspondance de l’inspection du travail datant du 23 mars 2017 fait état de ce que le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de douala avait promis en mai 2016 l’effectivité de la couverture sanitaire qui est absente depuis plus de 20 ans dans des délaistrès brefs. Mais Depuis lors rien n’a été fait. Aucune avancée sur la question n’est enregistrée. Pire toutes les audiences demandée au délégué du gouvernement par les délégués du personnel pour discuter de la question et trouver des solutions sont restées sans suites et il se dit que ce dernier afficherait un certains mépris vis-à-vis de cette franche de son personnel qui réclame sesdroits.

C’est ainsi qu’avec l’appui du Syndicat Départemental des Travailleurs des Communes du Wouri, ils pont engagé ce mouvement de grève en assiégeant le perron de l’hôtel de ville de la communauté urbaine brandissant silencieusement des pancartes qui dévoilent leurs réclamations.Paralysantpar la même occasion plusieurs services de la CUD ce matin.Mis au courant de ce mouvement le sous-préfet de l’arrondissement de douala 1er a été dépêché par le préfet pour s’imprégner de la situation. Ce dernier est arrivé sur le lieu de la manifestation et a discuté un moment avec les grévistes qui sont en majorités des déléguésdu personnel.

Fritz NtoneNtone le délégué dude la communauté urbaine de douala qui malgré les perturbationsoccasionnées par le mouvement d’humeurprésidait une cérémonie s’est exprimé sur la question. Il affirme je cite « qu’il ne s’agit que d’un groupuscule d’individus manipulés qui sont venus troubler l’ordre public avec des revendications non fondées » il affirme par la même occasion ne pas les reconnaitre en tant que délégués du personnel et

ignore aussi le syndicat qui les accompagne.Tout de même il déclare que des réunions ont été tenues sur la question et d’autres sont encore à venir pour trouver un compromis.

En attendant, c’est timidement que les activités reprennent à la CUD en attendant un dénouement qui arrangera toutes les parties.