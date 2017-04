GABON: DE RETOUR de la CPI, GEORGES MPAGA se CONFIE sur JMTV+ Après le voyage d'une délégation de Gabonais composée d'Homme politique,de militant de la société civile et des droits de l'Homme,à la Cour Pénale Internationale(CPI), l'un d'entre ceux-ci a fait escale à Paris, le temps de confier à JMTV+ une sorte de compte rendu de la situation,qui a prévalu au Gabon,au lendemain des élections présidentielles du 27 août,et la proclamation des résultats le 31 du même mois en faveur du Président sortant Ali Bongo Ondimba.

#ChefD'EtatAfricain Une réélection qui est, depuis plusieurs mois contestée par la rue, et qui aurait déclenchée une révolte des populations donnant à l'homme du "bord de mer" d'appliquer une répression sanglante jamais vu dans ce pays de moins de deux millions d'habitant.

Georges Mpaga, puis qu'il s'agit de lui, se dit confiant quant à la réaction positive de cette structure,basée en Hollande, là même o^, depuis plusieurs années déjà, le procès de Laurent Gbagbo, autre chef d'Etat africain, s'enlise.

Vers quoi se dirige t-on?

As English says, wait and see.