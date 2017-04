CAMEROUN-MUSIQUE: SONIA LA NOUVELLE QUEEN AFRO TRAP KAMER:"HARICOT SAUVAGE" UN STYLE TROP HOT.ATTENTION A VOS YEUX (VIDEO) :: CAMEROON C’est ce matin que des milliers d’internautes ont découvert le nouveau clip de SONIA, baptisé ‘haricot sauvage’’. Et comme il fallait s’y attendre, le clip est à la hauteur des paroles. Un contenu très explicite qui laisse sans voix et qui va faire des vagues. Très critique sur les musiques à caractère sexuel, c’est pourtant le label PROPULSTARS-PARIS qui a produit la jeune artiste camerounaise.

#VersionCameroun Joins au téléphone, Narcisse Mbarga promoteur du Label et réalisateur du clip nous donne des explications:

« Nous avons décidé de produire SONIA parce qu’elle a une certaine originalité dans la voix. C’était le premier élément d’appréciation. Ensuite, nous avons écouté le contenu, et on s’est dit pourquoi pas. C’est un peu American Pie, version Cameroun. Maintenant coté explicite, on attend l’avis du préfet. Lol ».

Tourné en 4k au Cameroun, la qualité technique du clip est exceptionnelle avec une maîtrise parfaite du montage qui donne un rythme non stop à l’œuvre.Une piscine , des maillots de bain ,et une vingtaine de jeune filles au teint tropicalisé, voilà le cocktail qui nous est servi sous la forme: "HARICOT SAUVAGE".

Savourez sans modération.