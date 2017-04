AFRIQUE :: Les sévères mesures migratoires que prennent certains pays contre d’autres sont une aubaine pour les peuples visés :: AFRICA En Europe comme en Amérique du nord de se durcissent de plus belles les mesures migratoires pour dissuader et restreindre le nombre de personnes qui viennent y vivre ou pour expulser ceux qui y sont déjà frauduleusement. Les peuples visés trouvent cela scandaleux, inadmissible, voire cruel.

#MesuresMigratoires Le président américain Donald Trump fait peur et est exécré en partie par des centaines de millions d’âmes à travers le monde pour ses mesures migratoires et l’érection du mur le long de la frontière avec le Mexique. Sur Marine Le Pen et autres pleuvent les mêmes colères pour leurs politiques migratoires.

Pourquoi doit-on s’insurger contre des gens qui choisissent de protéger leurs citoyens ? Il faut déplorer le fait que les personnes et peuples visés par ces mesures se mettent à accuser et a sangloter, au lieu de prendre des postures conséquentes et salvatrices, en se réexaminant et faisant le ménage chez eux.

L’hypocrisie et les injustices sont aux commandes du monde et expliquent les crises et conflits qui nous bercent. Les dirigeants des pays dits développés et puissants feignent si souvent d’oublier comment ils sont arrivés à ce stade d’hégémonie et comment ils s’y maintiennent.

Il revient aux peuples humiliés de rappeler à ces puissants ce qu’ils ont fait et continuent de faire ; ils doivent s’organiser, se créer des voies nouvelles tout en s’immergeant dans de nouvelles formes de coopération et d’échanges plus justes et plus productives où il n’y a plus de dominants ni de dominés.

N’oublions pas pourquoi les gens de plus en plus tendent à fuir leur pays d’origine pour aller vivre en Europe, en Australie ou en Amérique du nord. Les raisons sont multiples et variées, individuelles et collectives ; mais les types de dirigeants au pouvoir dans chaque pays en est aussi un facteur non dérisoire.

Il y a partout des richesses et possibilités de création des richesses. Mais les peuples connaissent des assauts répétés de dominations internes et externes. Des éléments exogènes s’appuient sur ceux sur place pour exploiter les richesses et les peuples, les ruinent et les forcent ainsi à regarder ailleurs.

Ces prédateurs s’arrangent souvent à placer et à maintenir à la tête des pays des valets qui s’enrichissent en laissant s’envoler tout ce qui devrait servir à la construction des infrastructures et la création d’emplois bien rémunérés, à résoudre les problèmes de santé, d’éducation et de famine.

Aussi longtemps que ces valets locaux laissent piller les richesses et garantissent les intérêts des puissants groupes, ils sont bons, ils sont à féliciter et à encourager. On ne parle que peu ou même pas de violations des droits humains, de corruption ou de la démocratie et de la mauvaise gouvernance.

Il faut voir comment on humilie, exploite et réduit même au rang d’animaux les demandeurs de visas dans certaines ambassades, y compris des dirigeants ! Nés parmi les richesses, les peuples d’Amériques, d’Afrique, du Moyen-Orient, etc. sont poussés par des systèmes mafieux vers l’inconnu et les paradis vides.

Rien n’est fait des accords économiques, militaires, financiers et monétaires désuets qui écrasent certains peuples, rendent la vie infaisable et les poussent à s’enfuir. Rien n’est fait des échanges inégaux qui annihilent les efforts que les peuples fournissent sans relâche et se voient toujours dans le dénuement.

Par contre quand des dirigeants de certains pays par malheur n’ont pour principale devise que le bonheur de leurs citoyens et refusent de jouer contre eux, ils deviennent des dictateurs et assassins. On les accuse du non-respect des droits humains, s’appuie sur des traitres locaux et des conflits naissent.

Si toutes les richesses des pays africains se géraient bien, des Africains seraient-ils en Europe, au Moyen-Orient ou en Amérique souffrant dans leur chair faute du bonheur dans leur pays ? Avec les richesses du Mexique bien gérées, les Mexicains ne seraient-ils pas mieux chez eux qu’ailleurs ?

Mais ce qui se passe est que dans divers pays il y a de petites mafias au service des grandes. Ces maffias locales s’alternent indéfiniment au pouvoir contre les peuples, faisant couler les richesses des pays vers de puissants groupes internationaux, telles les eaux continentales se perdant dans les océans.

Les peuples qui vivent dans l’instabilité, les conflits et la pauvreté et cherchent à fuir leur pays pour un ailleurs meilleur doivent prendre conscience des richesses qui les entourent et saisir que leur situation est due aux injustices proches et lointaines et non à une quelconque fatalité.

Pour surmonter cette situation, ces peuples doivent travailler durement pour avoir au pouvoir des dirigeants compétents, hardis et patriotes, prêts à résister avec eux et triompher des carcans divers. Sans cela, il sera très difficile, voire impossible de jouir de leurs richesses et des cadres propres à créer la richesse.

Au lieu de larmoyer et blâmer, les peuples touchés par les mesures radicales d’immigration et humiliés doivent arrêter de se montrer lâches et peureux comme de coutume. Ils doivent plutôt voir ces mesures drastiques comme une aubaine.

Ces peuples qui voient l’occident comme l’éden absent chez eux doivent se désabuser et devenir leur propre Prométhée ; ils doivent se doter de nouvelles institutions politiques et économiques favorables à l’éclosion nationale, et bosser en s’entraidant.

L’un des coups que les peuples et pays visés par ces mesures migratoires doivent donner à ceux qui les prennent sera de transformer les matières premières sur place et de se trouver de nouveaux partenaires. Ces mesures migratoires sont plutôt une chance unique pour les peuples et pays appauvris courageux et ambitieux.