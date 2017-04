CAMEROUN :: Bruxellesgate : Après Hugo Broos, Oyongo Bitolo demande pardon :: CAMEROON Quatre jours après le mea-culpa du sélectionneur des Lions indomptables, son poulain se plie au même rituel. Dans une lettre signée le 05 avril 2017 et expédiée à la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), le défenseur de l’Impact Montréal présente de plates excuses aux autorités et au peuple camerounais.

#LionsIndomptables J’ai mal agi, j’implore votre pardon ! C’est décidément la semaine des mea-culpa à la Fécafoot. Mardi c’était Broos, mercredi Ambroise Oyongo Bitolo prend le relai. Dans un courrier que l’international défenseur latéral envoie aux responsables de la Fécafoot, il reconnait avoir fauté, avoir laissé les mots aller plus vite que sa pensée.

« Au lendemain de la rencontre amicale Cameroun vs Guinée Conakry à Bruxelles, j’ai été l’auteur de propos regrettables sur ma situation d’alors, portant sur mon titre de transport (billet d’avion retour) pour mon retour en club au Canada », a écrit le pensionnaire de l’Impact Montréal qui avoue avoir « poussé la réflexion plus loin » que sa « pensée réelle ce jour ». « J’ai bien reçu un billet aller-retour ».

Un aveu que l’animateur et meilleur Dj de la tanière souhaite que ses destinataires acceptent avec fairplay. Toutefois, « il est vrai que j’ai émis une demande de modification de mon retour, explique-t-il ensuite, parce que j’attendais une réponse ». Mais « je comprends maintenant que ces changements n’étaient pas possibles ; et surtout qu’il est de ma responsabilité de faire les modifications nécessaires en accord avec mon club », poursuit l’expéditeur de la lettre.

Et pour cela, « je présente mes sincères excuses non seulement au peuple camerounais, au gouvernement », mais également « aux membres de l’exécutif de l’instance faîtière de notre football. Lesquels avec le public et les supporters des Lions Indomptables ont été sans doute choqués par ma sortie malencontreuse ». L’ex joueur de New-York Red Bulls est conscient de la place qu’a le football au sein de la société camerounais.

« Le football dit-il, plus qu’une religion est pour nous au Cameroun, un facteur de cohésion ». Raison pour laquelle, « je n’ai donc pas le droit de briser cette belle entente et cet amour entre la nation et son équipe nationale », a-t-il ajouté.

Impulsivité puérile

Le champion d’Afrique, à travers des mots pleins de sagesse, va tenter de flatter l’égo de ses nombreux fans qui avaient pratiquement ouvert le feu sur la Fécafoot et la coordination des sélections nationales qu’on pointait du doigt pour avoir abandonné un professionnel à l’étranger. Pour Oyongo, « un enfant demeure enfant devant ses parents, quel que soit son âge ». « Le Cameroun et les Lions sont ma patrie et ma famille ! Je ne peux que solliciter votre indulgence vis-à-vis de mes mots, et souhaiter en toute humilité votre pardon pour avoir fait montre d’une certaine impulsivité puérile à Bruxelles », a-t-il écrit. Et de conclure en promettant au public, « de ne plus m’interroger sur ce que la Nation m’a donné mais dorénavant sur ce que je me dois de continuer à lui apporter ».

Dans un communiqué publié le 07 avril sur son site, la Fécafoot accuse réception de la lettre d’excuse de l’ex joueur de Coton sport de Garoua. «La Fédération camerounaise de football a ce jour pris connaissance de la lettre d'excuses de M. Ambroise Oyongo Bitolo, membre de la sélection nationale des Lions Indomptables A, faisant suite à sa déclaration du 29 mars dernier via un media social, laquelle comportait des informations inexactes. Nous en prenons acte», écrit Laurence Fotso, chef du département Communication et marketing de la Fécafoot.

Ce communiqué n’indique pas cependant si le joueur est pardonné. Il reste à craindre qu’une procédure disciplinaire soit ouverte contre lui. Affaire à suivre !