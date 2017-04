Cameroun, Ville de Bangangté : des sabots pour « lutter contre le désordre urbain » :: CAMEROON L’action qui est entrée en vigueur ce 7 avril 2017, fait de gorges chaudes. Mais la mairie de Bangangté continue de traquer des automobilistes qui dérogent aux lois et prescriptions établies.

#LaDélibérationEst-elle Aux dernières nouvelles, le camion du commerçant au marché de Bangangté, connu sous le nom de « Fraicheur » saboté depuis samedi, a été libéré. Il dit n’avoir déboursé aucun franc pour voir son camion être libre de tout mouvement. Mais, constate lui-même les dégâts. « C’est depuis samedi que mon camion garé devant la tribune place des fêtes de Bangangté, est saboté. J’appelais mon garagiste pour lui dire que j’ai un problème sur ma batterie. Il m’a dit qu’il était à une cérémonie d’obsèques et qu’il la rétablirait aussitôt qu’il retournerait. Juste le temps de retirer quelques marchandises pour la boutique, des agents de la mairie sont venus mettre cette histoire sur la voiture. Mes étals ne sont plus achalandés comme il se doit… », raconte « Fraicheur », commerçant au marché A de la ville. Plus que désarçonné, Blaise, commerçant lui aussi, se dit « dépassé », mais témoigne : « la mairie me demande de verser 25 000 F pour amende avant de reprendre ma voiture. J’étais tombé en panne sèche. J’ai réussi à serrer ma voiture pour permettre à tout autre véhicule de circuler normalement. A ma grande stupéfaction, des agents de la mairie, sont venus immobiliser ma voiture, pourtant j’étais près d’eux ». Plus loin, des sources dignes de foi nous témoignent qu’ «un homme vivant à Douala, était en train de faire ses achats de vins, qu’ils sont venus bloquer sa voiture. Ils n’ont laissé aucun contact par lequel il pouvait les joindre ». Ce qui semble démontrer la brouille autour de cette action de la mairie.

Le 7 avril 2017, les conseillers municipaux votaient le compte administratif pour le compte de 2016. Ce jour effectivement, ils devaient voter la délibération sur des pénalités devant encourir des hors la loi sur le non respect de garage de voiture. Comme une lettre à la poste, la délibération a été votée. Toutefois, avant sa mise en application, la délibération en question comme toutes autres, suivent une procédure administrative. Notamment, la signature de l’autorité de tutelle, représentée par le Préfet. A cette démarche, quelques questions taraudent notre esprit. La délibération est-elle déjà dans les services de la préfecture ? Le préfet l?a-t-il signée ? Qui a financé la conception et la réalisation des sabots ? Combien de sabots ont été finalement réalisés ? Comment le marché était-il passé ? Des usagers ont-ils été informés et sensibilisés ? Toute chose qui irrite un observateur averti, « La mairie est plutôt en train de semer le désordre. Combien de voitures y a-t-il dans cette pauvre ville ? Je ne comprends pas pourquoi des autorités communales s’acharnent sur des populations. Là où il faut agir, ils sont dans des avions… ». A contrario, un conseiller municipal salut l’action de la mairie, « c’est extraordinaire ce que fait mme le maire. Elle entend renflouer les caisses de la commune. Je ne comprends pas pourquoi des gens trouvent toujours à dire sur ce qu’elle fait ».

Avant d’y arriver, les populations estiment que la mairie devait mettre des panneaux de signalisation et des plaques d’interdiction et pensent même qu’il y a une pratique courante à la mairie qui met les charrues avant les bœufs.