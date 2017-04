ÉGYPTE :: La Secrétaire générale condamne fermement la double attaque terroriste contre des églises coptes en Egypte La Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Michaëlle Jean, condamne fermement la double attaque terroriste qui s’est produite le 09 avril 2017 en Egypte, dans les villes de Tanta et d’Alexandrie, contre des églises de la communauté copte alors qu’elle célébrait le dimanche des Rameaux.

#MichaëlleJean « Je veux dire aujourd’hui toute ma colère et mon indignation face à ces nouvelles attaques terroristes, odieuses et lâches commises par des criminels sans foi ni loi. En mon nom personnel et au nom de toute la Francophonie, je tiens à exprimer aux familles et aux proches des victimes, aux autorités et à l’ensemble de la population égyptienne éprouvée par cette violence insensée, notre profonde compassion et notre totale solidarité dans cette terrible épreuve», a déclaré Madame Jean.

« Au-delà des atteintes portées à la sécurité des personnes et à la stabilité de l’Egypte, cesdémontrent, une nouvelle fois, que c’est l’unité de la grande nation égyptienne qui est visée. Ceux qui tentent de diviser les Égyptiennes et les Égyptiens dans leur volonté de vivre ensemble ne l’emporteront pas. Face à ces attentats, la communauté francophone demeure plus que jamais déterminée à combattre cette menace à la paix, à la stabilité et au développement de nos pays », a-telle ajouté.

Michaëlle Jean a insisté sur l’important travail de mobilisation déjà engagé par la Francophonie auprès de ses Etats et gouvernements et destiné à mettre tous les moyens en œuvre pour éradiquer ce fléau, conformément aux engagements pris à l’occasion du XVIe Sommet de la Francophonie organisé à Antananarivo (Madagascar) en novembre 2016.

L’OIF compte 58 Etats et gouvernements membres, et 26 pays observateurs.

Pour plus de renseignements sur la Francophonie : www.francophonie.org

