   BURKINA FASO :: Burkina- Faso- Cameroun- Diaspora: Priso Jean Genestar (PCO) "La diaspora camerounaise comme un seul homme se donne rendez - vous à Ouagadougou les 25, 26 et 27 mai 2017"

BURKINA FASO :: Burkina- Faso- Cameroun- Diaspora: Priso Jean Genestar (PCO) "La diaspora camerounaise comme un seul homme se donne rendez - vous à Ouagado Monsieur Priso Jean Genestar est le Promoteur de l’entreprise GENESTAR TECHNOLOGIES basée en Côte d’Ivoire avec des succursales en Afrique centrale. Il fait partie du panel qui a mis en place la technologie biométrique en Côte d'Ivoire. Président du comité d’organisation du forum international de la diaspora Camerounaise qui aura lieu les 25,26 et 27 mai 2017 à Ouagadougou, il a accepté de répondre à nos questions. Lisez plutôt

#MonsieurPrisoJean Monsieur Priso Jean Genestar, vous êtes le Président du Comité d'organisation du Forum international de la Diaspora camerounaise prévu en mai prochain à Ouagadougou. Pouvez-vous nous faire le point des préparatifs de cette rencontre?

Merci pour cette opportunité que vous me donnez pour m'exprimer sur les préparations de notre forum. Mais il faut déjà souligner que j'ai intégré cette dynamique sans m'attendre à une telle mission, à la fois patriotique, délicate et combien stressante. A quelques jours de la tenue de notre Forum, les choses avancent plutôt bien. Les invitations sont lancées et les inscriptions se font également sur notre plateforme: http://www.sicxappdev.com/DA4C, le lieu du Forum est connu et réservé ferme, les différentes équipes de la diaspora s'activent pour une bonne représentativité, tous les comités scientifiques, de communication, logistique et sécurité sont à l'ouvrage. L'objectif est d'avoir une nette visibilité en fin Avril.

Qu'est ce qui a motivé le choix de la capitale politique de la République du Burkina Faso pour abriter ces assises?

C'est un choix purement démocratique, par la seule et unique volonté des compatriotes de la diaspora à partir d'une plateforme électronique où avons tous pris part au vote. Il faut souligner que c'est moi qui ai porté la candidature du BURKINA FASO, pays modèle sur le plan de la dignité et la qualité citoyenne de son peuple. Et qu'il y avait trois autres candidatures, celle d’ADDIS ABEBA, KIGALI et celle de ROME. Mais la tendance était plus africaine qu'Européenne. La preuve, sont arrivés en tête le BURKINA, ensuite KIGALI. La question qui m'a été posée, pourquoi pas au Cameroun? Mais tout simplement parce qu'il n'y avait pas de porteur de candidature pour organiser le forum dans notre pays. Et on espère qu'il y en aura un la prochaine fois.

Vous attendez près de 200 participants à ce Forum. Quelles sont les dispositions à prendre pour avoir cette quantité de participants ?

Il faut dire qu'il ne s'agit pas seulement de la quantité, mais également de la qualité des intentions affichées pour participer à ce forum qui sont très rassurantes. Mais nous espérons tout simplement que les compatriotes et amis du Cameroun se prendront tôt pour nous faciliter la tâche. Nous avons déjà fait une prospection sur la place de Ouagadougou pour loger tous les participants et pour toutes les bourses et en plus, il existe deux commissions d'organisation locales, une basée à Abidjan au 00225 2135 55 66 /00225 07807842 et une autre à OUAGADOUGOU au 00226 78837642 et par mail cof@da4c.net ou infos@da4c.net qui veillent pour tout besoin d'informations complémentaires.

L'organisation d'une telle plateforme d'échanges nécessite, à n'en point douter, d'importants moyens. Est-il possible de lever un coin de voile sur la manière dont vous comptez vous prendre pour boucler votre budget?

Nous saluons la mobilisation des compatriotes et l'intérêt tout particulier qu'ils portent à ce forum. Ce sont eux qui constituent la première source de financement. Chacun de nous a contribué à hauteur de 300 euros comme frais de participation et sommes toujours à la recherche d'autres bonnes volontés pour que nous puissions inviter ceux de nos compatriotes dont les moyens font défaut et dont la présence donnera une valeur ajoutée à nos travaux. C’est l’occasion d’inviter tous ceux qui traînent encore les pas de venir se joindre à nous. C’est de notre pays, chère patrie et terre chérie dont il est question.

Peut-on alors dire qu'à ce jour le comité d'organisation est fin prêt?

Le comité d'organisation continue d'être à l'ouvrage et vigilant jusqu'au 25 Mai, sans zèle de satisfecit. Et s'agissant de notre Forum, c'est une œuvre collective et inclusive nous ne saurons fermer la porte aux compétences qui pourraient nous tirer vers le haut. Puisque nous aspirons à bâtir un Cameroun où seul le mérite primera sur toutes autres considérations. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et nous le savons tous.

C’est vrai que ce sont des compatriotes de la diaspora qui organisent ce forum, mais c’est pour l’intérêt que nous portons tous à notre nation. Donc c’est avec nos frères et sœurs vivant au pays que nous voulons mener des réflexions au cours de ces assises. J’adresse donc un message particulier aux différents acteurs politiques, de la société civile, et leaders d’opinion de prendre instamment contact avec nous.

Chers compatriotes, la diaspora, comme un seul homme se donne rendez-vous à Ouagadougou. Elle a décidé de sceller un contrat de confiance et de prendre ses responsabilités devant l'histoire, en communion avec ses frères et sœurs résidant au pays. Car c'est ensemble que nous relèverons tous les défis qui se présenteront à nous. Et il n’y a pas une autre manière de régler nos problèmes que par la démocratie. Nous fondons beaucoup d'espoir pour ce forum et que les résolutions qui en découleront, donneront une lueur d'espoir pour tout un peuple qui ne demande que de vivre dans la paix des cœurs et la prospérité. Nous vous attendons, c'est ensemble que nous réussirons.