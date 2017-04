Cameroun, Bangoua : le roi chasseur est de retour… :: CAMEROON Après un long et fructueux périple en occident, SM Djampou Tchatchouang Anick Julio a regagné le village dont il est le principal dépositaire.

#SantéPublique Ce 8 avril 2017, c’est à Louo, petite bourgade, située à quelques encablures du centre de Bangoua, plus précisément au centre de santé construit il y a 10 ans, que le guide traditionnel a choisi comme cadre pour sa première sortie officielle. C’était sous fond de restitution des séjours passés hors des frontières camerounaises. Sortis comme un seul homme, les villageois ont réservé un accueil les plus chaleureux à leur sage et visionnaire meneur, accompagné de son confrère le chef des Baleng. S’adressant à sa population, le monarque a surfé sur des contacts noués, des signatures de conventions en cours entre autres, la mobilisation des filles et fils Bangoua dans son vaste projet de développement et surtout dans le secteur névralgique que la santé publique représente. Les infrastructures et le domaine de l’eau le préoccupant autant.

Quoi de neuf ?

Dans sa besace, du matériel médical adapté à la pointe de la technologie. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’une fois de plus, le dynamisme du chef a porté des fruits. En effet, par l’entremise de Lise Sabine Arojojoye, fille du terroir, par ailleurs membre de Camna-Usa (Cameroon Nurses Association), le guide Bangoua a trouvé une première solution à l’épineuse équation de santé publique qui se pose toujours avec autant d’acuité au village. C’est à juste titre qu’il a tenu à remercier Felicitas Okweli, Christiane Happy, respectivement présidente et membre du bureau de Camna, ainsi que tous les membres de l’association qui ont favorablement répondu à sa sonnette d’alarme. L’hôpital protestant, les centres de santé de Louo et de Sache de Bangoua, sont des principaux bénéficiaires de ces mannes.

Ce qui va changer

A Louo, un responsable vient d’être affecté dans le centre. Pour la première fois depuis 10 ans, les populations de Louo n’iront plus à des kilomètres pour se faire soigner. Il faut maintenant réhabiliter l’hôpital, car après tant d’années restées sans usage, le centre se trouve dans un état de vétusté très avancé. A Sache et à l’hôpital protestant, les pharmacies seront plus achalandées, plus question de débourser d’énormes sommes pour s’offrir un médicament. Comme pour dire, cette subvention règle significativement le problème de médicaments qui était encore l’un des goulots d’étranglements.

Des réactions

Tchatchouang Roger, chef de quartier de Louo, « un grand soulagement pour mes habitants »

Nous avons sacrifié le champ et les enterrements de samedi pour répondre à l’appel de notre roi. Il y va d’ailleurs de notre propre intérêt.

Le chef nous avait dit que tôt ou tard, notre hôpital devrait ouvrir ses portes.

Aujourd’hui, tout le monde le vit et nous sommes tous contents. Comme d’habitude, il est allé à la chasse, et est rentré avec de bons gibiers.

Nous lui remercions et lui témoignons notre humble gratitude. Il y a trop de malades dans mon quartier.

Les gens de 3e âge sont nombreux ici, c’est un grand soulagement pour mes habitants.

Pythagore Nzalli, hôpital prostestant de Bangoua, « Le besoin était réel »

Le matériel que nous avons reçu aujourd’hui est un très grand coup de pouce pour notre centre hospitalier. Le chef à qui nous formulons nos sincères remerciements, a ciblé le bloc opératoire. Cet important kit va nous permettre de prendre valablement en charge les patients avant et après les opérations chirurgicales. Le besoin était réel. Vous avez dans la plupart des cas, les professionnels de santé chez nous utilisent le matériel dépassé. Celui que nous avons entre nos mains aujourd’hui, répond à nos attentes. Nous encourageons et félicitons davantage le chef pour ces différents contacts, ces multiples partenaires qu’il réussi à faire venir toucher du doigt, les réalités locales. Comment ne pas dire notre reconnaissance aussi à cette association qui vient de se joindre à l’effort de santé publique ? Reste à nous maintenant d’utiliser ce matériel à bon escient.

, Camna, « le chef est venu nous poser le problème »

Qu’est ce qui m’a motivé à venir faire un don de matériel dans 3 centres médicaux de l’aire Bangoua ?

C’est une question d’opportunité et de prise en conscience des souffrances de nos frères et sœurs du Cameroun. Nous avons commencé par Bangoua, d’autres centres du pays vont en bénéficier prochainement. Je représente le Camna (Cameroon Nurses Association), une jeune organisation constituée d’infirmières camerounaises basée dans la Région de Maryland aux Etas Unis. Je travaille aussi pour Medstar heath, un conglomérat d’hôpitaux dans le Maryland, Washington Dc et en Virginie. C’est donc ce conglomérat qui a bien voulu mettre à notre disposition, ce matériel médical. Nous nous sommes chargés du transit et de les toutes modalités administratives jusqu’à atteindre Bangoua. Voir l’intéressement des populations bénéficiaires, nous engage à faire davantage. C’est aussi et surtout parce que le chef est venu nous poser le problème, donc nous lui retournons simplement l’ascenseur de son altruisme vision.