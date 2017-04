Cameroun-Chine : Une loi pour supprimer les visas :: CAMEROON Le texte concerne les détenteurs de passeports diplomatiques. Le projet de loi a été déposé mardi dernier à l’Assemblée nationale.

#LeTexte Un seul point à l’ordre du jour de la plénière du 04 avril à l’hémicycle de Ngoa-Ekelle : le dépôt d’un projet de loi, reçu par la conférence des présidents et portant sur « la suppression réciproque de l’obligation de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service », entre la République du Cameroun et la République populaire de Chine.

Le texte doit autoriser le chef de l’Etat à ratifier un accord signé le 07 juillet entre les deux pays. Selon l’exposé des motifs, « l’accord marque une étape supplémentaire dans la consolidation des liens d’amitié et de coopération qu’entretiennent la Chine et le Cameroun, et témoigne de la volonté des deux pays de donner plus de hauteur à cette coopération ».

Le document soutien que l’entrée en vigueur du texte, qui doit intervenir après la ratification, « favorisera le développement des échanges et la diversification des relations économiques et commerciales entre le Cameroun et la Chine ».

Le texte proposé envisage trois situations dans lesquelles cet accord devra être appliqué : le personnel accrédité pourra séjourner, transiter ou sortir sans visa pour une durée n’excédant pas trente jours dans l’un des pays parties à l’accord ; les détenteurs de passeports diplomatiques peuvent séjourner pendant la durée de leur fonction sans visa, à condition d’avoir été au préalable accrédités ; le déplacement des membres du gouvernement et les officiers généraux « est subordonné au consentement préalable de l’autre partie contractante ».

Le texte a été transmis à la commission des affaires étrangères pour examen, et sera défendu par le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella.