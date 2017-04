CAMEROUN :: Mvog-Ada : Déguerpissements et indemnisations à problèmes :: CAMEROON Sous la conduite de Charles Etoundi, les habitants du quartier de Yaoundé s’opposent à Tsimi Evouna, qui veut y construire un complexe immobilier.

#GouvernementAuprès Mercredi 29 mars 2017. Salle des actes de la mairie de Yaoundé Ve au quartier Essos à Yaoundé, tout à côté du Centre hospitalier de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Une effervescence inhabituelle règne en ces lieux. La salle jouxtant la délégation départementale du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (Minproff), «centre d’accueil des femmes en détresse », est comble. On discute des déguerpissements et des indemnisations.

Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé (Cuy) est attendu pour donner des éclaircissements aux populations venues en nombre s’enquérir de leur futur dans ce quartier que d’aucuns, bien qu’allogènes, occupent depuis des décennies. A l’origine, un projet immobilier initié en 2012 par la Cuy et l’entreprise Barreth. Une société de promotion immobilière. Barreth avait à l’époque négocié un protocole d’accord portant sur la réalisation à Mvog-Ada, entre la rue Rodolphe Abessolo, la rue Manfred Otto Fouda et la rue Antoine Essomba Many, un vaste projet immobilier portant sur la construction de 1200 logements, 20.000 m² de commerce, 20.000 m² de bureaux, 20.000 m² d’ateliers artisanaux, 2000 places de parking.

Le constat fait par les populations de ce quartier, qui ont à leur tête Charles Etoundi, ancien ministre de l’Education nationale, porte sur quelques remarques. «Les appartements seront loués et vendus. Ce projet prévu pour se développer sur un site entièrement occupé et comportant des titres de propriétés appartenant aux résidants et autres occupants de bonne foi, aura certainement un impact social important».

Des remarques qui posent le problème des déguerpissements et des indemnisations. «La Cuy nous parle de 5000 Fcfa par mètre carré, ce qui est inadmissible en pleine ville. Quelles maisons allons nous reconstruire avec des indemnisations en monnaie de singe, et où ?», s’interroge un sexagénaire, autochtone du quartier Mvog-Ada. «Personne ne sera cassé sans être dédommagé, pour ceux qui ont des titres fonciers. Pour les autres, on étudiera au cas par cas pour savoir depuis combien de temps ils occupent les lieux», tente de rassurer un homme présenté comme le troisième adjoint de la commune de Yaoundé V, lui-même natif du quartier.

Duperie

Finalement, la réunion de ce 29 mars ne verra pas la présence de Gilbert Tsimi Evouna qui, dit-on, est occupé à organiser les cérémonies d’installation du nouveau gouverneur de la région du Centre. On se souvient cependant qu’en mars 2012, le délégué du gouvernement auprès de lade Yaoundé avait commis un communiqué suite à la divulgation de ce projet sur la place publique. Il y dénonçait «le manque de professionnalisme de son adjoint», Rose Zang Nguélé, qui avait rendu public le protocole d’accord signé entre la Cuy et l’entreprise Barreth.

Il y était en autre explicitement dit que «la communauté urbaine à ce jour (28 février 2012, ndlr), en l’absence des informations sur la capacité de M. Barreth à mobiliser les fonds à hauteur de 42 milliards Fcfa, de même que celles portant sur sa capacité technique à réaliser ce genre d’opération, et en attendant d’y voir clair, a gelé le dossier».

Le dossier était juste encore à l’étude lorsqu’il a été mis sur la place publique, avait alors estimé Gilbert Tsimi Evouna. Au moment où l’affaire refait surface en 2017, le délégué du gouvernement auprès de la Cuy n’a plus souhaité s’exprimer, face aux accusations du patriarche Mvog-Ada, Charles Borromée Etoundi. Lequel dénonce une tentative d’abus d’autorité de la Cuy et une duperie des populations de cette zone de la capitale qu’il appelle à la «mobilisation pour défendre leurs droits et ne pas céder leurs terres au rabais». La médiation sur cette affaire continue sous l’oeil vigilant des autorités administratives de Yaoundé Ve et du Mfoundi.