AFRIQUE :: Débat: Un pays peut-il se développer avec la culture de l´autre ? :: AFRICA À l´ère de la mondialisation, les cultures sourirent et s´ouvrent de plus en plus aux frontières, toutefois, il est capital pour chaque peuple de défendre au rendez-vous senghorien du "donner et du recevoir" sa culture, de définir une politique culturelle qui s´inspire de son histoire, oriente son présent et féconde ses ambitions.

#PolitiqueCulturelle Un projet qui requiert de synergies et structures adéquates devant contribuer à créer, encourager et propager les richesses et productions culturelles tant sur le plan national que sur le plan international. Or en „Afrique en miniature“, notre cher pays le Cameroun qui a donné au monde de trésors de la culture, cette symbiose culture-développement peine encore à trouver un terrain propice dans l´entreprise politico-culturelle. Et pourtant, une bonne vision contribue à faire prospérer l´entreprise touristique et économique d´un pays comme le nôtre qui est nanti de la diversité et des ressources sur tous les plans. Un coup d´œil sur les sites des ambassades du Cameroun et particulièrement sur la rubrique des affaires culturelles laisse sur sa faim le visiteur curieux de connaître et de comprendre la politique culturelle défendue par le Cameroun à travers le monde entier.

Les salles de cinéma fermées, la rareté des maisons de culture, des librairies et des bibliothèques, l´absence d´une chaîne de production et de diffusion du livre, l´environnement musical gangréné par les conflits de gestion et de piraterie, la "clochardisation" sans vergogne de l´artiste, le déracinement culturel... autant de maux qui gangrènent la production culturelle camerounaise. Sinon comment comprendre qu´à une époque où beaucoup de nations ont compris que l´économie et la puissancesont étroitement liées à la valorisation de la culture de celui-ci, les productions portant l´étiquette "made in Cameroon" se trouvent contraintes de faire recours aux centres culturels européens pour leur promotion ?

Le jeune écrivain camerounais Richard GATCHOKO YOUALEU tire la sonnette d´alarme lorsque par la voix du personnage principal de son livre "Le Rêve d´un Démocrate Africain", il insiste sur le fait qu´aucun pays de ce monde ne saurait se développer avec la culture de d´un autre peuple.

Une politique culturelle cohérente et basée sur nos valeurs ne serait-elle pas nécessaire pour canaliser les ressources des Camerounais réputés pour leur créativité et dynamisme ? Peut-on émerger sans promouvoir sa propre culture ? Telles sont les questions qui nous taraudent et que nous soumettons à la réflexion de ce dimanche.