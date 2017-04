Sport: CAC Galop Cameroun récompensé :: CAMEROON A l’occasion de l’organisation du « Grand Prix du cheval », l’association Cac Galop et son Président Souaibou Bello Bah ont été récompensés pour l’ensemble du travail réalisé ces dernières années pour la promotion du sport équestre et de la préservation du cheval.

#GrandPrix Pour une cérémonie rehaussée, le « grand Prix du cheval » organisé le 02 Avril 2017 dernier a vu le parrainage de l’honorable Ali Bachir, député à l’Assemblée nationale. Organisé par Cac Galop, l’évènement va se dérouler à la place des fêtes de Ngaoundéré où un ghotta important de musiciens et comédiens ont d’abord surchauffé l’ambiance. Ensuite viendra la prestation de l’artiste nigériane Akisko Malabo, venue du Nigéria. Lorsque le défilé des chevaux avec plusieurs démonstrations s’en suivront la foule va applaudir sous l’œil vigilant de Kildadi Taguieke Boukar, le gouverneur de la région de l’Adamaoua. La plus haute autorité de la ville, qui présidait cette évènement important n’aura pas hésité dans ses propos à encourager de telles initiatives. Lui ayant emboité le pas quelques minutes avant, l’honorable Ali Bachir dans ses propos précisera qu’à travers cet évènement « Le grand nord est rassemblé autour du cheval avec une Course réussie et une Mobilisation monstre à N’Gaoundéré. Tous en remerciant tous ceux qui se sont impliqués directement ou indirectement dans cette organisation, l’honorable Ali Bachir tiendra tout de même dans un contexte de guerre à rendre un hommage particulier à ceux qui se sont déplacés de Garoua et de Maroua pour assister à cette grande fête »

D’après le comité d’organisation, les chevaux des trois régions septentrionales du Cameroun ont pris part à l’évènement. Grâce au constat de toute cette mobilisation et des efforts déployés jusqu’ici par Cac galop, le collectif des journalistes d’investigations lors du « grand prix du cheval » a remis un Prix d’excellence pour encourager l’association. Décerné à son Président National Souaibou Belle Bah, le Prix d’Excellence, d’après le jury, récompense d’abord les efforts consentis de relance du sport équestre et l’organisation harmonieuse des évènements.

Réaction

Souiabou Bello Bah, Président Cac galop Cameroun

Vous venez d'organiser un tournoi hippique à N’Gaoundéré. Quelles sont vos impressions à l'issue de ce tournoi ?

Le grand prix du cheval s'est bien déroulé, je voudrais dire merci au Gouverneur de l’ADAMAWA. Ensuite merci à l'honorable Ali Bachir pour son soutien matériel et financier.

Je suis fier aujourd’hui car le temps d'un week-end, tout le septentrion a vibré grâce à sa capacité de mobilisation autour d’un évènement sportif et culturel. Je dis aussi merci à la population et félicitations aux vainqueurs.

Cac galop Cameroun vous donne rendez-vous à la grande course internationale de Garoua du 28 au 29 avril. Bravo N’Gaoundéré. Je suis un président comblé et satisfait, nous sommes à la 3e édition du championnat hippique et c'est déjà du professionnalisme et vous avez vu il y'a eu plus de 1500 spectateurs.

Y’avait il des innovations pour ce tournoi ?

Le grand prix du cheval c'est déjà une innovation le 24 février dernier nous avions organisé le grand prix MINEPIA et j'aimerais bien que le ministre de l'élevage pérennise ce grand prix du cheval chaque année.

Quel sont les difficultés que vous avez rencontrées au sein de votre club pour l'organisation d'un tel tournoi ?

Comme je vous disais plus haut nous sommes des professionnels en organisation. Nous n'avons rencontré aucun problème. Sur le plan financier nous n'avons reçu aucun soutien des autorités directement concernés par l’élevage comme le Minepia à part celui de l'honorableà qui je dis merci.

Quelles sont vos doléances ?

Pour un premier temps je sollicite le soutien des pouvoir publics pour la construction d'un hippodrome à Garoua et Yaoundé. Ce soutien qui pourrait directement être intégré par les ministères concernés par nos initiatives à savoir le MINEPIA, LE MINSEP, LE MINCULTURE, LE MINTOUL sera le moyen final de vanter la culture camerounaise. Enfin je souhaiterais la réhabilitation de la Fédération Camerounaise du Sport Equestre (FECASE).