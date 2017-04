AFRIQUE :: Chronique: Les règlements de comptes et le besoin de nuire tiennent le dessus sur toutes formes de moralités :: AFRICA Les gens changent, ne savent plus ce qu'ils font, les mentalités sont brouillées et les pires prennent le dessus sur les bonnes. Nous devenons de plus en plus mauvais les uns en vers les autres , la jalousie domine les rapports humain.Cette fourberie est présente au quotidien, les meilleurs amies d'hier sont aujourd'hui les pires ennemies. Les rapports tournent au vinaigre , chacun cherche à cultiver le besoin de trahir l'autre, dénoncer se banalise et les règlements de comptes se multiplient jusqu'à prendre des proportions démesurées.

#RapportsHumain.CetteFourberie Tout ce qui se passent sur les réseaux sociaux nous interpelle et nous amène à prendre conscience de la qualité de nos rapports les uns aux autres.

Oui sur la bonne conduite à tenir à l'avenir. La prudence est de mise chères frères et soeurs, chers amis , nous n'hésitons plus à nous sacrifier pour mettre en avant nôtre égaux. Attention, tout ce que vous écrirez aux autres se retournera contre vous plus tard, attention aux photos que vous partagés aux autres, attention à ce que vous confiez aujourd'hui car la nouvelle technologie ne garantie plus aucun secret et les confidences que vous énoncées, que ce soit à l'écris ou même par voix orale. Rien n'est préservé, tout est dehors avec des preuves à l'appuie.

Vous vous trouvez comme dans un film de James Bond 007. Attention à ce que vous publiez car les paroles s'envolent mais les écrits restent. Attention à vos dire car on vous enregistres. Tout le monde à soif de créer du buzz sur tout le monde. Tout le monde veut être visible et être reconnu de tous quitte à braver les lois et à utiliser les méthodes contre nature. Les règlements de comptes et le besoin de nuire tiennent le dessus sur toutes les formes de moralités.

Seul nôtre comportement, seul nôtre attitude envers nous même et envers les autres nous préservera . Soyons prudent!! Protégeons nous des autres !!!!!