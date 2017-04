Cameroun:Des autorités administratives siègent avec des sorciers à cause des multiples délestages en électricité :: CAMEROON Cette réunion se passe le 04 avril 2014 à Moloundou, dans la région de l'Est au Cameroun.Ce n'est pas du poisson d'avril. On dirait un film de fiction ou mieux encore une histoire tissée de toute part. A cause des multiples délestages en énergie électrique, des autorités administratives siègent avec des sorciers....La lettre du sous-prefet de Moloundou adressée au directeur général de AES Sonel s/c Monsieur le prefet du département de Boumba et Ngoko- Yokadouma date du 08 avril 2014 en dit long.

#CéansD'unePart "L'objectif poursuivi par cette réunion était de mettre un terme aux nombreuses pannes ainsi que des explosions de groupes enregistrées au niveau de la centrale thermique de céans d'une part, d'autre part le rétablissement immédiat de l'énergie électrique partie depuis 02 jours et sans raison alors que tous les moteurs étaient en état de fonctionnement normal".Lisez plutôt.