   POURQUOI LE NOIR EST-IL TOUJOURS L'ENNEMI DU NOIR ? POURQUOI CONTRE LES MEFAITS DE LA COLONISATION LE CAMEROUNAIS A T-IL TOUJOURS ETE L'ENNEMI DU CAMEROUNAIS ? :: CAMEROON

POURQUOI LE NOIR EST-IL TOUJOURS L'ENNEMI DU NOIR ? POURQUOI CONTRE LES MEFAITS DE LA COLONISATION LE CAMEROUNAIS A T-IL TOUJOURS ETE L'ENNEMI DU CAMERO EN FRANCE, où sont imprimés de manière absurde les billets de cfa qui alimentent les économies de 14 pays africains, où est géré le compte d'opérations de cette monnaie, d'où partent les membres les plus influents des Conseils d'Administration des Banques Centrales d'Afrique de l'Ouest et Centrale, où se réunissent comme au temps maudit des colonies, en septembre, les ministres africains des Finances, autour de l'argentier français, NOUS AVONS LE DROIT DE MANIFESTER CONTRE CETTE MONNAIE INIQUE, symbole de l'infantilisation continue, de la domination et de l’assujettissement de nos pays et de notre continent.

#CONTRECETTEMONNAIE AU CAMEROUN, terre d'Ossendé Afana, premier docteur en économie d'Afrique sub-saharienne, et pionnier de la dénonciation, du décryptage des nuisances de cette monnaie, assassiné en 1966 par les forces françaises et camerounaises, de Tchundjang Pouémi, brillant économiste, chantre de la déconstruction du Cfa, monnaie de servitude, ON REFUSE LE DROIT DE MANIFESTER CONTRE CETTE MONNAIE ABSURDE.

Il ne faut pas être agrégé en psychologie ou lire 40 fois Frantz Fanon, pour comprendre que le problème de l'Afrique, du monde noir, c'est aussi le triomphe depuis l'autorisation de la Traite des Noirs en 1454 par le pape Nicolas, le crime contre l'Humanité de la colonisation, de LA COMPLICITE DE L'AFRICAIN CONTRE L'AFRICAIN !