Cameroun: CORPS ROMPU, SANG REPANDU. LA SIGNIFICATION SPIRITUELLE DU PAIN ET DU VIN DANS LE CEREMONIAL DE COMMUNION: JESUS-CHRIST, NOTRE PAQUE! :: CAMEROON Un grand nombre de Chretiens souffrent d'un manque de force et d'integrite physique. La celebration de la Paque est l'occasion idoine, pour enseigner, ou rappeler la dimension spirituelle de la guerison, contenue dans la Sainte communion. La plupart des Chretiens connaissent parfaitement la signification du sang repandu, mais non du corps rompu dans la ceremonie de la communion. Car Dieu n'est pas devenu plus faible au cours des siecles et annees. Il s'agit du meme Dieu que celui d'Abraham, de David , de Paul, etc... "Car je suis l'Eternel, je ne change pas...", ainsi que nous le dit Malachie 3:6: il ne change pas! Il y a des gens qui croient que c'est la volonte de Dieu qu'ils soient malades, et qu'ils souffrent de toutes sortes de maux, et qu'il le fait aussi pour faire d'eux de meilleurs Chretiens. Toutes ces attitudes et croyances sont en contradiction directe avec la parole de Dieu. Dieu n'envoie a personne des maladies, des maux, ni du peche pour en faire un Chretien plus digne ou saint, pas plus que Dieu n'envoie a qui que ce soit des maladies et des maux pour l'eprouver. Lorsque l'eglise de Corinthe manifestait la maladie, la division et les conflits, Paul ne les a pas felicites de leurs maladies. Il n'a pas dit, "c'est un signe de l'amour de Dieu que vous soyiez malades". Il n'a pas non plus dit, "supportez patiemment votre maladie, car Dieu vous eprouve". L'Apotre Paul selon l'epitre aus Corinthiens, les a reprimandes non pas en tant qu'individus,

#SainteCommunion mais en tant que congregation, en tant que Chretiens, parce qu'ils ne discernaient pas le corps du Seigneur correctement. Ils ne se rendaient pas compte que Jesus, qui a ete sacrifie sur la croix du calvaire, avait accompli quelque chose pour eux dans son corps. Paul a souligne qu'il n'etait plus necessaire de subir les maux et la maladie, l'ere de la loi* (avant la Pentecote) etant entierement differente de l'ere de l'Eglise (qui court depuis l'effusion originale de la Pentecote). Si l'Eglise a ete rachetee des maux et de la maladie, pourquoi alors l'eglise Corinthienne etait-elle maladive et faible? 1 Cor 11: 29, 30: (...) Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-meme. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts (...) L'eglise Corinthienne etait bien consciente de la signification du sang du Christ, mais negligeait de discerner le corps du seigneur. Exode 12:3, 6-8, 11: (...) Parlez a toute l'assemblee d'Israel, et dites:...on prendra un agneau pour chaque famille... ...l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons... Cette meme nuit, on en mangera la chair... ...C'est la Paque de l'Eternel (...) Dieu a donne sa parole, les resultats ont accompagne ceux qui ont cru. Dieu avait intruit Moise de faire deux choses: 1) prendre le sang de l'agneau et l'asperger sur le le linteau et sur les deux poteaux de la porte des maisons et, 2) en manger la chair. Le sang et la chair avaient une importance egale, une signification egale. en autant que la parole de Dieu et le peuple d'Israel etaient concernes. C'etait la Paque de l'Eternel.

La suite de l'histoire est connue: mort des premiers-nes dans les maisons des Egyptiens lors du passage de Dieu, qui epargna les enfants d'Israel dont les maisons etaient reconnaissables au sang sur les linteaux ainsi que sur les poteaux. Apres avoir assure la protection des enfants d'Israel par l'effusion du sang, quel etait le but du commandement, "Mangez la chair..."? Dieu leur a dit de manger la chair de l'agneau afin que leurs besoins physiques soient combles. LA CROYANCE EST REVELEE EN AGISSANT SELON CE QUE DIEU A PRESCRIT. Le peuple hebreux, conduit par Moise, a demontre sa croyance. Moise et ses hommes n'ont pas recu l'integrite une seule seconde avant d'avoir mange l'agneau. Et c'est ce qui leur avait ete promis. Tout comme le sang de l'agneau etait le recouvrement des peches des enfants d'Israel, ainsi le sang de Jesus-christ a ete repandu pour le peche. Le corps du Christ a ete offert pour les consequences du peche ( c a d les maux, la maladie et le besoin) tout comme de manger la chair a ete la guerison des besoins physiques des enfants d'Israel. Matthieu 8:17: (...) Il (Jesus) a pris nos infirmites (notre manque d'integrite), et il s'est charge de nos maladies (...) CES DEUX CHOSES JESUS LES A FAITES POUR NOUS CAR IL EST NOTRE PAQUE. 1 Cor 5:7: (...) Car Christ, notre Paque, a ete immole (...) L'enseignement repandu a toujours fait plus mention de Jesus portant notre peche, negligeant d'enseigner l'autre moitie, a savoir qu'il s'est charge de nos maladies. La parole de Dieu est claire en regard de ces deux parties bien definies de la mort de Jesus-Christ. Les elements de la Paque pour Israel sont equivalents a la Sainte Communion pour l'Eglise. L'agneau de la Paque se composait de deux parties importantes: le sang et la chair. De meme , la mort de l'agneau de Dieu avait deux elements: le sang et la chair, symbolises dans la Sainte Communion par la coupe et le pain. Cf 1 Cor 10: 16, Ps 103:3, Esaie 53:5 L'un des sept noms de Dieu dans l'Ancien Testament est Jehova Rapha, c-a-d le Dieu qui guerit. C'est dire, si la guerison physique est partie integrante de la nature de Dieu. cf Exode 15:26 Jesus qui etait sans peche a ete fait peche pour nous, "afin que nous devenions en lui justice de Dieu" cf 2 Cor 5:21 C'est le chatiment physique qu'il a subi qui a achete notre guerison. cf Esaie 53:5, 1 Pierre 2:24 Jesus a ete notre substitut complet. Il a ete notre Paque. Il a ete tue pour nous. Plutot que de devoir vivre sous la malediction de la loi, nous sommes maintenant libres de cette malediction. Nous vivons maintenant par la grace en croyant dans l'oeuvre accomplie de Jesus-Christ, l'Agneau de Dieu. La maladie et le peche perdent leur pouvoir sur nous lorsque nous discernons correctement le corps et le sang du seigneur. L'Eglise de Corinthe (cf 1 Cor 11: 23-25) a ete incitee a continuer de celebrer la cene. Apres avoir donne chaque element, l'Ecriture dit: "Faites ceci en memoire de moi...". Il ne s'agit pas simplement de "faire", mais de "faire en memoire du Christ...". Or pour avoir memoire de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, nous devons d'abord connaitre cette personne ou cette chose. Nous devons notamment savoir ce que le Christ a accompli par sa mort avant que nous puissions avoir memoire des resultats de ses souffrances et de sa mort pour nous. AGIR SELON LA PROMESSE DE DIEU APPORTE LE RESULTAT PREDIT PAR DIEU. Lorsque nous-nous presenterons pour la Sainte Communion ou la Sainte cene, et que la pain ou l'ostie nous sera presente, souvenons-nous de ce que le Christ a dit: "CECI EST MON CORPS, QUI EST ROMPU POUR VOUS" C'est la cle spirituelle pour la guerison de tous nos maux, ainsi que la rupture de toutes nos chaines, souvent invisibles par les sens! En croyant, nous recevrons. Remercions dores et deja Dieu pour notre integrite tant physique que spirituelle.

* cf - Deut 28: 15, 22, 27, 28, 35, 60, 61. - Gal 3: 13