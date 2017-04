Cameroun :: Développement des NTIC : Le pays a désormais son 1er Fablab solidaire :: CAMEROON Initiative conjointe de La Fondation Orange et l’Agence universitaire de la francophonie (Auf), l’atelier dédié à la construction numérique des objets, a été inauguré le jeudi 06 avril 2017 à Yaoundé par le ministre de l’Enseignement supérieur (Minesup).

#OngolaFablab « Ongola FabLab » de son nom, a officiellement ouvert ses portes. A la manette, Jacques Fame Ndongo le Minesup qu’entouraient Brigitte Audy la secrétaire générale de la Fondation du Groupe Orange, le Prof. Alain Ondoa, directeur Afrique centrale et Grands Lacs, de l’Auf, ainsi que d’Elisabeth Medou Bang, directrice générale d’Orange Cameroun. Jacques Fame Ndongo dans son allocution de circonstance, a souligné l’importance de ce tiers lieu qui vise à développer de manière globale, les compétences numériques des jeunes, et de manière spécifique, celles des jeunes en décrochage scolaire. Et ce, a-t-on précisé, par le truchement de programmes pédagogiques adaptés.

Pour b Donald Boulemou le responsable Auf du projet Ongola Fablab, l’enjeu est de « permettre aux jeunes d’intégrer les pratiques numériques à leurs projets de vie et d’accroître leur employabilité, en développant leur créativité et leurs compétences ». Lesquelles habiletés seront acquises via des ateliers de formation qui permettront aux jeunes apprenants, de s’imprégner des pratiques numériques et leurs potentialités dans un parcours d’accompagnement progressif, avec des phases de découverte et d’initiation.

Partenaire dont « crédibilité n’est plus à démonter », selon les dires d’Elisabeth Medou Bandang, Dg d’Orange Cameroun, l’Auf, est apparue le cadre semble idéal pour abriter « Ongola Fablab », au sein de son Campus numérique francophone (Cnf) du Bureau Afrique centrale et Grands Lacs basé à Yaoundé.

Quant au Prof. Alain Ondoa, directeur du Bureau Afrique centrale et Grands Lacs de l’Auf, Ongola Fablab est pour la direction Afrique centrale et des Grands Lacs de l’Auf « la matérialisation de la matérialisation de la mutation au sein du vaste réseau des Cnf dans le monde ». Selon l’universitaire, l’Auf dans sa stratégie quadriennale 2017-2021 (une Auf tournée vers l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, étudiants et chercheurs), compte faire de ses Cnf, un espace qui aide à apporter une réponse « aux défis de la qualité ». Aussi, dira-t- il qu’ « Il s’agit désormais pour nous, de concevoir des modèles de tiers-lieux académiques, associatif et entrepreneurial, accélérateur d’innovations, facteur de développement et d’employabilité dans un nouvel espace universitaire francophone. Ces Cnf nouvelle génération sont destinées à la diffusion, l‘acquisition des connaissances, la valorisation socio-économique des savoirs, savoir-faire et des savoir-être ».

Pour le reste, Ongola Fablab, est composé de cinq pôles de création dont la modélisation et impression 3D, la création 2D, la couture, programmation et petit électronique, ainsi que du petit artisanat numérique du bois. Chaque pôle, avons-nous appris de la présentation, est équipé d’un nouveau type d’équipement moderne de fabrication numérique comprenant entre autres des logiciels de modélisation 3D, des imprimantes et scanner 3D, des brodeuses numériques, une découpe laser.

Concrètement, les jeunes bénéficieront d’une formation de quelques mois à Ongola Fablab. Formation durant laquelle ils seront appelés à développer des savoir-faire numériques, l’esprit d’équipe, de partage d’ouverture d’autonomie et de leadership. L’apprenant, renchérit-on, devra dans la même veine, développer des compétences dans la réalisation des projets professionnels et collectifs.

Voilà donc, Yaoundé, via le Cnf de l’Auf, revêtu de sa belle robe de noces : Ongola Fablab, le tout premier Fablab Solidaire du Cameroun. Une initiative conjointe de la Fondation Orange, et l’Auf. Les jeunes en décrochage scolaire, les étudiants et autres, n’ont donc plus à se tourner les pouces.