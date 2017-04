Cameroun, 8ème journée de ligue 1 : Canon vs Union, duel entre Stade renard et Yosa, toute la programmation :: CAMEROON Ce dimanche 09 avril à Mélong, à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1, Stade Renard recevra le Young Sports Academy de Bamenda. Des supporters espèrent une victoire à domicile après le match nul concédé dimanche dernier par leur équipe (1-1) face à Bamboutos FC de Mbouda. Toujours ce dimanche, l'on enregistrera les duels Canon-Union. Les matches se dérouleront selon le programme ci-après et seront dirigés par les officiels ci-dessous désignés



Dimanche 09 Avril 2017

#YoungSportsAcademy Stade Municipal de Melong

15h30 : Stade Renard – Yosa

Arbitre Central : Mnatonga Ottou

A1 : Yanoussa Moussa

A2 : Obama Obama

4eme : Koliou Sop

Coordonnateur : Leumaleu Andre

Stade de la Reunification, Douala

15h30 : Astres – Ums Loum

Arbitre Central : Mohamadou Malsouley

A1 : Hamadou Sadou

A2 : Njambe Etota

4eme : Mbida Awono

Coordonnateur : Ndoumbe Lea

Stade Municipal De Bafang

15h30 : Unisport – Newstars

Arbitre Central : Dimoya Florent

A1: Ousmanou Inoua

A2: Steve Yannick Edjo O

4eme: Afang Franklin

Commissaire : Bipane Benjamin

Coordonnateur : Bouadeu Augustin

Stade Militaire de Yaoundé

15h30: Canon – Union

Arbitre Central: Nkamba Drid

A1 : Kamla Jean Marie

A2: Enow Oliver

4eme: Ngwa Blaise

Coordonnateur : Bobo Fabien

17h30 : Dragon – Apejes

Arbitre Central : Tchouta Paul

A1 : Noupoue Elvis

A2: Ndam Blaise

4eme: Egih Dairou

Commissaire : Sukam Pierre

Coordonnateur : Bobo Fabien

Stade Omnisports De Bafoussam

13h30 : Feutcheu – Lion blesse

Arbitre Central : Bito Jeannot A1: Mekouande Evarist

A2: Sali Eric

4eme: Atezambong Fom

15h30: Racing – Coton

Arbitre Central: Onana Onana

Augustin

A1: Enyegue Pierre

A2: Ngoon Mbeleck

4eme : Enyegue Etienne

Coordonnateur : Tiam

Stade Municipal de Mbouda

15h30 : Bamboutos – ColombeArbitre Central : Tsanou LouisA1: Tocke ThierryA2: Onya Lako4eme : Mbelle MbelleCoordonnateur : Kemetio Jean Duclos

Stade du Cenajes de Dschang

15h30: Aigle – Eding Sport

Arbitre Central: Zemba Koal

A1: Oumarou Sanda

A2: Oloa Severin

4eme: Esumba Edwi

Coordonnateur : Kenne Augustin