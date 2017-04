CAMEROUN :: Travaux publics : La région du Sud a mal à ses routes :: CAMEROON Le Sud est l’une des régions où les chefs-lieux de département ne sont pas reliés à leur capitale par des routes bitumées. Ambam, qui sert de transit à la région des trois frontières, est reliée à la ville d’Ebolowa par une route inachevée, tortueuse, avec une chaussée en piteux état. Le délabrement de cet axe sèvre les populations du Sud des victuailles du tour cycliste international Amissa Bongo depuis deux éditions.

#AkomII De sources concordantes, l’Etat gabonais serait prêt à dégager des fonds pour la réhabilitation de ladite route, à chaque passage de la caravane au Cameroun. Le premier paradoxe de cette crise d’infrastructures routières dans la région natale du chef de l’Etat s’observe entre Ebolowa et Sangmelima. Les usagers sont obligés de parcourir 230 Kilomètres en passant par Mbalmayo, région du Centre, pour rallier dans les deux sens, ces deux villes distantes de moins de 105 kilomètres, en passant par Mengong.

Le tableau est encore plus sombre entre Ebolowa et Kribi. Distantes de 160 kilomètres par Akom II, il n’y a presque pas de communication entre ces deux villes. Pour éviter le supplice aux usagers du transport clandestin sur les axes Ebolowa-Kribi par Akom II (autrement appelée route du port) et par Lolodorf, les régions du Centre et du Littoral via Yaoundé et Edéa sont les seules voies de salut pour voyager confortablement, malgré les risques.

Le bitumage des axes Ebolowa-Kribi par Akom II et Lolodorf, ainsi que les tronçons Ebolowa-Sangmelima-Djoum- Ouesso, en passant par Mengong, est pourtant une promesse du chef de l’Etat aux populations du Sud, lors du comice agropastoral de 2011. Le constat est que, six ans après, la situation n’a presque pas évolué. Mengong-Sangmelima a été abandonné au niveau des terrassements. Sangmelima-Djoum totalise 20 kilomètres de bitume sur 120.

Ebolowa-Kribi par Akom II et Lolodorf sont aux oubliettes. Lors de la tournée socioéconomique du gouverneur Félix Nguélé Nguélé dans le Dja et Lobo, les entreprises ont dénoncé le non paiement à temps des décomptes et le refus par les populations de libérer les emprises des routes en chantier, pour justifier les retards ainsi décriés.

Mais, la principale raison est que bon nombre de ces projets auraient été confiés à des entreprises «inexpertes et incompétentes ». Ces marchés sont actuellement en train d’être remis à des entreprises ayant fait leurs preuves dans ce secteur.