CAMEROUN :: OPÉRATION ÉPERVIER : Arrête-moi si tu… peux :: CAMEROON L’Opération épervier est une opération politique. Non ! rétorquent presqu’en choeur les officiels camerounais, pour qui l’opération main propre lancée au début des années 2000 par le président Paul Biya a pour seul but de mettre les «malfrats à col blancs» hors d’état de nuire. Ni les arrestations sous les ronronnements des caméras, ni les procès à tiroirs, ni même les peines jugées indécentes ne font reculer les autorités. Il ne s’agit nullement «de persécution politique », a souvent martelé Issa Tchiroma Bakary, ministre de la Communication.

#DeniersPublics Comme pour faire bonne mesure, ce dernier défend avec emphase : «La seule chose qu’il faille véritablement retenir, c’est qu’il est demandé le plus légitimement du monde aux uns et aux autres de répondre de la gestion des deniers publics qui leur sont confiés pour l’exécution des tâches et des missions précises visant la satisfaction de l’intérêt général».

Le Cameroun : prêt donc à tout pour que ses citoyens reconnus par la justice coupables de détournement de deniers publics soient traduits devant les tribunaux ? Pas si sûr. Cette volonté (affichée) a bien pour limites les frontières nationales. En témoignent les mandats d?arrêts lancés contre des citoyens désormais hors du pays, et qui n’ont pas de portée internationale.

Comment comprendre en effet que desnationaux soient lancés contre des «éperviables» qui se trouvent hors du pays, quand on sait que la législation camerounaise n’est pas complète sur le sujet. Très peu de pays ont pour ainsi dire une convention d’extradition avec le Cameroun. Et la diplomatie ne s’est pas montrée très encline à inverser la situation.

«Ces gens-là (les «éperviables») ne sont pas fous. Ils vont dans des pays qui n’ont pas de convention avec le Cameroun », pense un diplomate camerounais. A cela, il faut ajouter qu’avec le peu de pays avec qui le Cameroun est partie à une convention d’extradition, Yaoundé ne montre pas beaucoup d’entrain à faire appliquer ces accords.

C’est le cas par exemple de la France où les personnes recherchée transitent. La faute sans doute à une diplomatie moribonde, qui ne parvient pas toujours à se faire entendre. Au finish, à une législation qui fait peser le doute sur sa capacité à rendre la justice, se greffe une diplomatie qui, de toute évidence, ne peut prolonger les procédures initiées au niveau national.