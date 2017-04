   France- Cameroun- Diaspora, littérature: "Un Cadavre pour le Remaniement Ministériel" ou les méandres de la politique dans la "Porte de Minuit" de Florence Tsagué

France- Cameroun- Diaspora, littérature: "Un Cadavre pour le Remaniement Ministériel" ou les méandres de la politique dans la "Porte de Minuit « Dans les artères de la Capitale, les pronostics allaient bon train. Les spéculations sur les nominations avaient atteint un rare degré de frénésie. Les ministres encore en fonction se bousculaient chez les marabouts pour se protéger contre les sortilèges de leurs détracteurs et pour garantir leur place dans le temple des privilèges... » ("La Porte de Minuit": p. 75)

#LaPorte Ainsi s´ouvre la dernière histoire du recueil de quatre nouvelles concoctées par l´écrivaine Florence TSAGUÉ, dans un lyrisme intense à l´écriture radieuse et audacieuse. "Un Cadavre pour le Remaniement Ministériel", c´est un pamphlet politico-social qui mérite ici une attention particulière.

Il a fait les études supérieures à l´étranger. Il est rentré au pays natal, la tête pleine de rêves, le cœur animé par l´amour de la patrie et la justice sociale. MIAGNING est un haut fonctionnaire "ministrable" ramassé entre ses convictions morales et les grandes ambitions. «Etre ministre ou ne pas être», telle est la quintessence de cette satire politico-sociale au déroulement bouleversant.

Dans cet ouvrage qui remue les tréfonds de l´âme humaine hantée par ses démons intérieurs et ceux de la société, l´auteure invite le lecteur à une descente sans merci dans l´arène politique du pays qu´elle nomme tout simplement la République. S´agit-il du pays natal de la nouvelliste, le Cameroun ? Un univers politico-social marqué par les contradictions qui font à ce que les personnages soient ballotés entre le bien et le mal, le normal et le paranormal. Sinon comment comprendre la statut "éperviable" d´un "ministrable" ?

L´histoire de ce haut fonctionnaire, Miagning, symbolisant au départ la rigueur et la morale, est relatée par un narrateur qui est loin d´être omniprésent et omnipotent. Il est tout simplement à califourchon dans un monde où politique rime avec mysticisme. C´est la perspective du chauffeur nommé tout simplement LC, pour de raisons de sécurité.

LC, qui par la nomination de son patron au poste ministériel compte devenir, lui à son tour, "ministre des chauffeurs" détient beaucoup de secrets des "Grands" de la République. D´ailleurs, il "sait voir sans avoir vu et entendre sans avoir entendu". Parce que les dimensions antagonistes s´entremêlent, LC ne laisse pas au lecteur l´accès à toutes les pièces du monde inextricable de son patron. Souvenez-vous, quand il conduit celui-ci à l´Hôtel des Hautes Ambitions, de choses rocambolesques adviennent et restent une énigme pour un non initié: les sacrifices, les messes macabres, l´arrivée du parrain de son patron, la défenestration d´un jeune homme...

Le copinage, le parrainage, la méritocratie bafouée, le culte de personnalité, le pouvoir à tout prix: tout ceci poussera Miagning à faire recours au mysticisme, la devise étant devenue «être ministre ou ne pas être!» Une quête périlleuse qui le mène au cœur de la forêt en Afrique de l´Ouest chez un vieux marabout et où son destin se jouera par le choix fortuit d´une jarre magique. La jarre va-t-elle porter notre homme au fauteuil ministériel si convoité dans les sphères politiques ou plutôt le mener à sa perte ? Il ne reste plus que la lecture de ce livre à la plume intense et agréable pour déceler les mystères de MINUIT afin d´exorciser les démons de l´Homme et de la société.

Ce sera le mercredi 12 Avril à Paris, chez PALA PALA Music, 35 Rue Myrha 75018 Paris /métro Château Rouge/Métro Barbès. Heure: 19 heures. Entrée libre. Info: +33651860581.

"La Porte de Minuit", 108 pages, Editions l´Harmattan, collection "Encres Noires", Novembre 2016. Les titres du recueil: "La Porte de Minuit", "Le Revenant", "Le Marigot aux Raphias Dansants" et "Un Cadavre pour le Remaniement Ministériel".

Une occasion est en outre offerte aux lecteurs pour rencontrer l´auteur dans le cadre de la cérémonie de présentation et de dédicace de

