Cameroun, AN 32 du RDPC : Séraphin Magloire Fouda rassure sur la cessation du changement sans cesse des manuels scolaires et leur trop grand nombre :: CAMEROON En dépit de sa qualité de représentant du délégué permanent du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) pour le Mfoundi, le ministre et Secrétaire Général des services du Premier ministre, a le 24 Mars dernier, plaidé pour le bien-être de tous les Camerounais.

#SéraphinMagloireFouda Le 24 mars dernier, l’esplanade de la mairie de Yaoundé 5 (Essos), abritait les manifestations liées au 32ème Anniversaire du Rdpc. Ont entre autres ponctué cette cérémonie riche en sons et en couleurs, la remise de plusieurs types de prix. Parmi ces derniers, le Prix Engagement 2017 Rdpc de Yaoundé 5. Une distinction qui a honoré bien de militants pour leur endurance et ancienneté dans le parti du Flambeau. 11 personnes au total ont ainsi été gratifiées, dont la députée Rdpc Georgette Menana qui a reçu sa couronne des mains du ministre Séraphin Magloire Fouda qu’entourait Sali Daïrou, membre du Bureau politique du Rdpc.

Dans la même veine, le Prix 2017 Rdpc de L’Intégration nationale et du Vivre ensemble, a également été remis à plusieurs militants du parti au pouvoir, à l’instar de la maire de Yaoundé 5, Yvette Claudine Ngono. Séquence qui a été suivie par la prise de parole d’Augustin Balla, président de la section Rdpc de Yaoundé 5. Ce dernier, a lui, procédé à la remise de lunettes médicales aux personnes diagnostiquées gratuitement lors d’une campagne ophtalmologique organisée par sa circonscription politique.

Prenant enfin la parole pour ce qui a donné lieu à un meeting politique très couru et applaudi, le Prof Séraphin Magloire Fouda, a exhorté les militants et sympathisants du Rdpc à s’inscrire massivement sur les listes électorales, à soutenir davantage le chef de l’Etat Paul Biya, et chef du parti. « Les doléances que vous avez émises, ont été transmises au président de la République. La 2ème phase du Plan d’urgence de Yaoundé 5 est en cours d’études. Elle concerne les voiries et autres voies d’accès. La 1ère phase avait commencé par les routes », a alors lancé le représentant du délégué permanent du Rdpc pour le Mfoundi, aux militants.

Répondant ensuite à la doléance des militants relative au trop grand nombre de manuels scolaires, leur changement vertigineux ainsi que leurs disparités, Séraphin Magloire Fouda a indiqué que le Cameroun et la Banque mondiale travaillent de concert pour que ce fléau prenne fin, et même pour que le prix du livre scolaire soit accessible à tous.

Intervenant enfin sur le problème du chômage posé par les jeunes, tout en rappelant les efforts consentis par le gouvernement, Séraphin Magloire Fouda a cependant évoqué des contingences comme Boko Haram, le grand flux de réfugiés qu’accueille le Cameroun, la crise internationale. « Toutes ces choses-là coûtent vos emplois », a-t-il répondu, tout en encourageant la jeunesse de continuer à faire confiance au président Paul Biya, lequel travaille à leur bien-être, ainsi qu’à celui de tous les Camerounais, de quelque bord politique, anthropologique ou religieux qu’ils soient.