Cameroun,Précampagne électorale: Le Sdf lance son offensive à Bafoussam Ier :: CAMEROON Député à l’Assemblée nationale et président de la Circonscription électorale de Bafoussam Ier, Deffo Oumbé Sangong appelle les militants de Tougniet à la vigilance. Une opération de remobilisation des troupes.

#BafoussamIer C’est en effet dans cette démarche que s’inscrit Deffo Oumbé Sangong, député à l’Assemblée nationale et président de la Circonscription électorale du Front social démocrate (Sdf en anglais). Le samedi 1er avril dernier, il s’est déployé pour installer les membres du bureau de la cellule du 26 mai 1990 à Tougniet. Appuyé par Cyrille Ngnang, ancien maire de la commune de Bafoussam Ier et Coordonnateur départemental des troupes du parti de Fru Ndi dans la Mifi, le parlementaire a invité ses camarades de parti à s’inscrire massivement sur les listes électorales et à se tenir prêts pour les échéances 2018. Car pour lui, le Sdf doit reprendre le contrôle de la commune de Bafoussam Ier. Tout comme, ce parti doit se battre pour arracher les deux sièges de députés de la Mifi. «Il faut comprendre que c’est vous qui avez le pouvoir. Vous m’avez voté en 2013. Je suis votre député. Malgré tout ce qui se passe, vous choisissez toujours le Sdf », soutient Deffo Oumbé Sangong.

Bilan provisoire

Cet élu du peuple fait savoir qu’après avoir remis des bancs dans le cadre de ses microprojets parlementaires entre 2014 et 2016, il doit se consacrer, courant 2017, a apporté des appuis aux communautés organisées. L’appui au secteur sanitaire et humanitaire rentre également dans ses projets. La création d’une faculté de médecine à l’Université de Dschang, le démarrage du C2D à Bafoussam, la réparation du scanner de l’hôpital régional de Bafoussam, la création d’un centre d’hémodialyse à Bafoussam sont revendiqués par Deffo Oumbé Sangong. Relativement aux activités purement partisanes, le président de la circonscription électorale Sdf de Bafoussam Ier, a une fois de plus souligné que le bilan laissé par l’équipe conduite par Cyrille Ngnang à la commune de Bafoussam Ier reste élogieux. En outre, il a invité les uns et les autres à s’acquitter des cartes de membres conçus uniquement et vendus à 500francs cfa. Elles devront servir au financement des travaux de finition du siège régional du Sdf et constituent un préalable pour assister aux primaires en vue des élections de 2018.