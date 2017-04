CAMEROUN :: Bafang : Pierre Kwemo charge le préfet sortant :: CAMEROON Le maire de Bafang a déploré ce qu’il présente comme des exactions de Gabriel Essoa Eloi avant d’écouter la riposte du gouverneur.

#PierreKwemo Gabriel Essoa Eloi, préfet sortant du département du Haut-Nkam, tenait difficilement sur son siège à la place des fêtes de Bafang le mercredi 5 avril 2017 en écoutant l’allocution du maire de la commune de Bafang. Pierre Kwemo, dans une longue adresse, a chargé l’actuel secrétaire général de la Communauté urbaine de Yaoundé.

« Monsieur le gouverneur, dit Pierre Kwemo, les populations de Bafang ont subi du préfet sortant des atrocités, des hautes exactions qui ont conduit à des intrigues, et à un blocage de l’appareil administratif dans le Haut-Nkam et surtout dans la commune de Bafang, où il s’est livré à des ventes illicites des terrains domaniaux, en lieu et place des attributions, à l’obstruction au recouvrement des recettes municipales par des interventions intempestives intéressées, au rançonnement des maires pour l’approbation du compte administratif de même que pour la réception des travaux relevant de sa compétence, à la création et à l’entretien des intrigues au sein des formations politiques, et même au sein d’une même formation politique, à la prise en otage des autorités traditionnelles qu’il menaçait de destitution, à la création et à la transformation illégale des quartiers en chefferies de troisième degré à la tête desquelles il nommait des chefs de quartiers, à sa guise, à la manipulation des sectorielles qu’il dressait contre le maire, à la manipulation de la justice qu’il n’hésitait pas d’induire en erreur par des déclarations mensongères».

Le gouverneur de la région de l’Ouest, à la suite de cette allocution, a parlé de «mensonges ».rappelle que Pierre Kwemo, qui confond son rôle de porte-parole circonstanciel des populations lors de cette cérémonie de passation de commandement entre les préfets entrant et sortant du Haut-Nkam, a, par son mauvais comportement, laisser tomber plusieurs chantiers issus du Bip en forclusion dans la municipalité de Bafang.

Lorsque Pierre Kwemo a vanté sa victoire judiciaire obtenue face au ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, le gouverneur Awa Fonka Augustine a sollicité qu’il valorise enfin cet acquis pour réaliser les chantiers et cesse de concentrer ses énergies à des combats avec sa tutelle. Des mises en garde que le gouverneur a orientées également vers le nouveau préfet Mamoudou.

L’ancien préfet du département du Mbam-et-Kim a été invité par le gouverneur à unir toutes les forces vives et à oeuvrer pour le développement afin de laisser des traces positives de son passage.