Cameroun: FELICITATIONS DE LA COMICODI A LA POLICE CAMEROUNAISE :: CAMEROON Monsieur le Délégué Général à la sureté Nationale. Félicitations sincères et encouragements patriotiques à vos collaborateurs de la Police Judiciaire de Ngaoundéré.DEMENTELLEMENT DU GANG AYOUBA ET BIA HAMADOU

#LaCommissionIndépendante Monsieur le Délégué Général,

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination vous renouvèle ses compliments, et ressent comme un pressant devoir citoyen, d’adresser des félicitations et des encouragements que méritent légitimement, vos collaborateurs de l’unité de la police judiciaire de la ville de Ngaoundéré. En effet ces policiers viennent de réaliser un travail de haut professionnalisme et d’un très grand impact psychologique, économique et politique.

C’est le quotidien « Le Jour » n°2411 du jeudi 06 avril 2017, qui nous apprends que les auteurs de l’enlèvement et l’assassinat du petit Siddiki, âgé de seulement 3 ans il peu de temps, ont été neutralisés. Cette affaire avait jeté le trouble, la peur et la consternation sur tout le pays. Etions-nous face à une autre forme d’action des terroristes de Boko Haram ? On le croyait, on le redoutait.

Au-delà des assurances retrouvées dans les populations, de nombreux enseignements se dégagent :

* Boko Haram tend à devenir le cache-sexe de tous les dérapages criminels de quelques délinquants et truands primaires, notoires ou occasionnels

* L’irruption de l’activité des transferts d’argent par les compagnies de téléphonie mobile, constitue dorénavant un facteur aggravant et facilitant des activités criminelles. Des unités spécialisées au sein de la police s’imposent à cet effet.

La Commission indépendante contre la corruption vous exprime sa satisfaction citoyenne, et réitère son soutien à toutes nos forces de sécurité, tant qu’elles accomplissent strictement et professionnellement, leurs missions glorieuses de lutte contre la criminalité et de protection des personnes et des biens.

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

PJ : 1 Médiateur universel

Copie : PM ; SG/PR