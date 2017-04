Stratégies : Ce que propose le Cameroun aux investisseurs étrangers :: CAMEROON Un environnement des affaires qui s’améliore, une économie résiliente, de la main d’œuvre abondante et de qualité, le Cameroun dans son rôle naturel de « Gateway » de l?Afrique centrale, etc., font de lui, une terre attrayante pour les affaires.

#LeCameroun Le Cameroun est la locomotive économique de la zone Cemac. Doté d’un sol et sous-sol riches, sa main d’œuvre est abondante et qualifiée, tout comme son économie est l’une des rares économies africaines ayant fait preuve de résilience ; malgré la conjoncture internationale. Tels sont les arguments qui reviennent souvent, lorsque les décideurs politiques et acteurs économiques camerounais doivent convaincre les investisseurs, intéressés pour faire les affaires avec le Cameroun.

Mais, le président Paul Biya, qui a rencontré le patronat italien le 22 mars dernier à Rome, en marge de sa visite officielle en Italie, à l’invitation de son homologue Sergio Mattarella, donne à ce sujet beaucoup plus de détails qu’il n’en faut. D’ailleurs, les acteurs économiques italiens en savent quelque chose. Selon le président Biya, le premier atout du Cameroun à l’heure actuelle demeure la résilience de son économie. « Nous sommes un pays qui a essayé, malgré la crise économique, de conduire une économie qui est résiliente et qui tient 5% de taux de croissance, une inflation autour de 2% et une dette qui est tout de même assez contrôlée, puisqu’elle est autour de 28% du PIB », a-t-il récemment indiqué, soulignant en passant que l’économie camerounaise est une économie libérale.

Alors que certains pays de la Communauté économique et monétaire de(Cemac) semblent inquiets du rapatriement des bénéfices, cela ne semble guère préoccuper le président camerounais. D’ailleurs, la loi du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement en République du Cameroun donne véritablement la possibilité aux investisseurs étrangers de pouvoir rapatrier leurs bénéficies, après des investissements réalisés sur place. Pendant son séjour italien, Paul Biya l’a réitéré aux hommes d’affaires italiens, en y ajoutant une précision. « Les investisseurs peuvent rapatrier les bénéfices sans entraves », a-t-il déclaré.

Autres atouts du Cameroun, contrairement à certains pays sur le continent, ce pays a réussi à se doter d’un dialogue public-privé structuré, d’une stabilité qui fait des envieux, des structures de lutte contre la corruption, etc. Interrogé par Africa Diligence et Xihnua en mars 2012, alors qu’il préparait de nouvelles missions économiques sur le Nigéria, les USA, le Maroc et le Brésil, comme ce fut le cas entre 2009 et 2010, le ministre du Commerce , Luc Magloire Mbarga Atangana, eut une seule réaction : « Le Cameroun est le Gateway de l?Afrique centrale ».

C’est-à-dire qu’à partir du Cameroun, « vous touchez le marché de la CEEAC (110 millions de consommateurs), et à partir du Cameroun, l’on touche le Nigeria (150 millions de consommateurs). Les deux zones réunies font du Cameroun un marché potentiel de 260 millions de consommateurs », avait-il conclu. Des arguments solides pour investir au Cameroun.