CAMEROUN :: Lions Indomptables : Une enquête ouverte à la police judiciaire :: CAMEROON C’était au tour des responsables du Minsep d’être auditionné hier mercredi sur le scandale de Bruxelles après ceux de la fécafoot mardi dernier.

#PoliceJudiciaire Après les auditions mardi dernier au ministère des Sports et de l’éducation physique, de toutes les parties prenantes aux évènements de Bruxelles lors du match Guinée Cameroun, changement de décor et de cadre. Une enquête est ouverte et c’est désormais à la direction de la police judiciaire que les auditions se poursuivent pour établir les responsabilités.

Selon une source policière, c’était au tour hier mercredi, des responsables du ministère des sports et de l’éducation physique d’être auditionnés par les enquêteurs. L’essentiel étant ceux ayant fait le déplacement de Bruxelles pour le match Cameroun- Guinée, rien n’aura filtré. Toujours en matinée, d’autres membres du staff technique des lions et responsable de la Fécafoot ont également répondu aux questions des enquêteurs. Mardi dernier déjà, c’est André Nguidjol Nlend, le coordonnateur général des équipes nationales et Issa, agent comptable du minfi, qui faisait office de régisseur qui ont ouvert le bal des auditions à la Pj des responsables de la Fédération camerounaise de football.

Ils seront suivis par Tombi à Roko et Hugo Bross qui ont été également entendus par les fins limiers de la police judiciaire. Avant de quitter les locaux de la Pj à Elig Essono aux alentours de 23h, il leur a été signifié de rester à la disposition de la justice en cas de besoin.

Après cette première vague, le tour revenait à Alphonse Tchami, le team manager, William Ngatchou le médecin en chef des Lions Indomptables et Vincent de Paul Atangana, le team press officer d’être entendus.

Les trois vont prendre congé des enquêteurs aux environs de 3h. Rendu à ce stade, toute porte à croire que les contrevenants s’exposent à des sanctions judiciaires au cas où les responsabilités étaient établies. Suivant instructions, l’enquête doit être bouclée d’ici la fin de la semaine. Pour rappel, lors du match amical Guinée- Cameroun, à Bruxelles, match perdu 1-0 par les Lions, un scandale s’était produit avant l’heure de la rencontre. Les joueurs de l’équipe nationale du Cameroun et le staff technique, avaient été interdits d’accès au restaurant au moment de diner, pour cause de facture impayés de 4 000.000 FCFA.