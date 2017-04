Cameroun: Des crédits internet Vodafone dans les kiosques Pmuc :: CAMEROON Vodafone Cameroon met désormais à la disposition de ses clients des crédits internet dans les kiosques du pari mutuel urbain camerounais (PMUC)

#VodafoneCameroon Se rapprocher de la clientèle

Au quartier Bonanjo à Douala ou la nouvelle société fournisseur internet a pris ses quartiers, on est occupé « à répondre aux exigences des clients de plus en plus nombreux » Il était temps, dans une ville de Douala, peuplée de 4 millions d’habitants et arrimée aux nouvelles technologies de l’informatique et la communication. Il fallait aller vers eux, diagnostiquer leurs exigences pour trouver une thérapie adéquate “Vodafone sait devoir s’arrimer autant au pouvoir qu’il promet et réalise pour sa clientèle, qu’au renforcement induit de la fiabilité de ses prestations” Au demeurant, le dernier opérateur en date des télécommunications électroniques, ambitionne toutefois de supplanter sa concurrence directe au travers de constantes innovations. Et puis surtout, mettre à profit sa dimension internationale pour la transposer au marché camerounais Pour y parvenir, Vodafone Cameroon continue de se rapprocher de ses clients.

Crédit internet Vodafone dans les kiosques PMUC

Il leur est désormais la possible de recharger leur crédit internet dans le kiosque PMUC le plus proche. C’est au total, 612 kiosques PMUC dans lesquels les clients pourront désormais effectuer leurs recharges dans les villes de Douala et de Yaoundé et qui viennent compléter le dispositif déjà mis en place par Vodafone. Son réseau propre : boutiques et kiosques présents dans les plus grands magasins des 2 capitales du pays. Son réseau indirect : distributeurs et call box partenaires. Son service d’achat de crédit en ligne « Online payment » pour tous les détenteurs de cartes VISA et MASTERCARDS en se connectant sur l’espace client MyVodafone à partir de leurs mobiles ou ordinateurs. Un arsenal fortement concurrentiel qui a fait dire à Richard ACHU, Directeur des Ventes de Vodafone Cameroon que « Notre principal objectif est d’offrir à nos clients une expérience unique et exceptionnelle et pour cela, ils ont besoin de pouvoir accéder à leurs recharges de crédit internet n’importe où et à tout moment »