Cameroun : Un homme de 77 ans meurt sur une jeune fille à Douala :: CAMEROON « Aucune connaissance du nommé Eboumbou Moise ne pouvait parier qu’il ne verra pas le soleil se lever mardi le 04 avril 2017. Rien ne le prédestinait à la mort dans la nuit. Après une journée de lundi bien remplie, l’infortuné décide d’aller passer des beaux moments à la Cité Sic, zone réputée pour ses ambiances tous les soirs de 18 heures à l’aube.

#SieurEboumbou C’est d’ailleurs l’un des coins les plus chauds de la capitale économiques avec ses nombreux bars, snacks et autres boites de nuit. Les adeptes de l’animation trouvent du plaisir à s’y rendre une fois la nuit tombée, chacun selon ses ambitions et ses choix.

Sieur Eboumbou s’y est rendu lundi dernier avec pour ambition de s’offrir une bonne chair fraiche. C’est alors qu’il serait tombé sur une jeune fille d’une vingtaine d’années qui, indubitablement, devrait encore toute son énergie en place. Après les alcools, les tourtereaux se seraient entendus pour une partie de plaisir dans une auberge de la place. Après quelques minutes, la fille serait ressortie sans attirer l’attention des gestionnaires du coin. C’est au petit matin que le pire sera constaté. Etant dans le lit tout seul, sieur Eboumbou ne présente aucun signe de vie. Une enquête a été ouverte par la police.

En tout état de cause, ce drame de plus devrait servir de mise en garde aux hommes qui écument les milieux de plaisir de nos grandes villes à la recherche d’une compagne de quelques heures, surtout que ce n’est la première fois qu’un tel drame survient dans la ville de Douala. Quand il ne s’agit pas d’un décès, ce peut être un cas de vol ou d’agression à la suite d’une partie de plaisir. Les conseils et les rafles de la police n’ont pas encore atténué les ardeurs des amateurs du sexe et des alcools ».