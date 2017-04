   Cameroun: POURQUOI N'Y A T-IL JAMAIS DE MESSE D'ACTION DE GRACE OU DE PRIERE DES IMAMS DU CAMEROUN POUR UM NYOBE ET SES VEUVES SI TRISTES, MOUMIE ET SA FEMME ETRANGLEE, LES MORTS DE BAMENDA en 90...? :: CAMEROON

Cameroun: POURQUOI N'Y A T-IL JAMAIS DE MESSE D'ACTION DE GRACE OU DE PRIERE DES IMAMS DU CAMEROUN POUR UM NYOBE ET SES VEUVES SI TRISTES, MOUMIE ET SA Ou même encore, les victimes de février 2008, tous ces camerounais morts de la répression, qui ont soupé les mauvaises sauces des prisons infectes pour leurs opinions ?

Ou même encore pour tous les morts de la guerre de la France au Cameroun. Tous ces camerounais et africains qui ont péri à cause des canons, du napalm ou du glaive des puissants ?

Ou même encore pour Monique Koumatéké et toutes les victimes de notre système de santé si injuste, sous-équipé et qui ne préoccupe pas durablement ceux qui font leurs check-up et bilans à Genève en Suisse, se font évacuer à Paris, Washington ou Baden Baden ?

#MauvaisFilmsDiffusés Ou même encore pour les victimes de Bamenda, les étudiantes violées à Buéa et tous les marginalisés de notre pays ?

A chaque fois, c'est toujours pour le pouvoir et ses amis ! Enfer de la raison et paradis des injustices !

C'est quand on lit la bulle papale de Nicolas V, le pape qui en 1454 a autorisé la Traite des Noirs, on épluche les centaines de documents sur le rôle de nombreux missionnaires dans les horreurs de la colonisation que l'on comprend comment l'on peut continuer en Afrique à instrumentaliser la religion et l'orienter à la gloire des plus forts. A rebours de tous ces saints et sœurs qui ont remué le couteau dans la plaie des injustices, sacrifié vies, gloire, privilèges et fortunes et souffert de tous les martyres et châtiments.

C'est quand on voit certains lire le Coran avec les lunettes du monstre que l'on comprend pourquoi beaucoup d'injustices ont été légitimées au nom de la religion. Au contraire de cette matrice de l'Islam qui prescrit d'être aux cotés des pauvres et des plus faibles.

Pour moi, adepte du libre arbitre et fidèle aux principes essentiels de tous nos ancêtres d'Afrique, je regarde avec dépit et désarroi tout ces mauvais films diffusés à la télévision. Mais, je sais une chose : le temps viendra, si nous le voulons et y travaillons, où la raison et le bon sens rejailliront comme des oasis dans le rude Sahara ou les dunes du Kalahari.