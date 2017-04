CAMEROUN :: Bruxelles gate : Une réunion de concertation qui vire aux auditions :: CAMEROON Maxime Eko Eko, général Daniel Elokobi et Jacques Dili ont également pris part à la rencontre qui réunissait les dirigeants du Minsep, de la Fécafoot et Hugo Broos.

#LionsIndomptables Il est un peu plus de 11 heures quand commencent à arriver les personnes convoquées à la réunion de crise du Bruxelles gate. Pour un sujet aussi sensible, c’est à la salle de réunion du cabinet du ministère des Sports et de l’Education physique que la concertation est prévue. Le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Sidiki Tombi à Roko, fait son entrée. Quelques minutes plus tard, c’est au tour du secrétaire général de la Fecafoot, Blaise Moussa, de franchir le portail du Minsep. Puis, le sélectionneur national des Lions indomptables, Hugo Broos.

Alors qu’on continue d’attendre les participants à cette réunion, une voiture de luxe gare. A son bord, trois personnes. Une agitation particulière suit, puisqu’il est demandé aux cameramen d’arrêter de filmer. Pareil pour les photographes. Le manège durera près de cinq minutes. Le temps que le véhicule gare à l’entrée du cabinet ministériel, on aperçoit Maxime Leopold Eko Eko, le directeur général de la Direction générale à la recherche extérieure (Dgre). Moins de dix minutes plus tard, c’est au tour du Général Daniel Elokobi Ndjock, le directeur central de la coordination à la gendarmerie nationale, de descendre de son véhicule de fonction. La présence de ces responsables du haut commandement dans l’armée et les services de renseignements vient donner un cachet particulier à cette concertation. On comprend que le chef de l’Etat, Paul Biya, veut en avoir le cœur net. Car, Bruxelles gate a terni l’image des Lions indomptables en particulier et celle du Cameroun en général.

Il faudra attendre 16h35 pour voir le porte-fanion du général Daniel Elokobi se diriger vers le véhicule. Un signe manifeste que la concertation s’est achevée. Plus de quatre heures et trente minutes d’échanges. Les derniers arrivés sont les premiers à repartir. Puis, sortiront les membres du staff des Lions indomptables : Alexandre Belinga, le sélectionneur national-adjoint n°2 ; Alphonse Tchami, le Team Manager ; Vincent de Paul Atangana, le Team Press Officer ; Dr William Ngatchou, membre du staff médical. Et aussi, Alioum Aladji, le 1er vice-président de la Fécafoot. Sans oublier cinq hauts gradés de la police, notamment deux commissaires divisionnaires, dont Jacques Dili, le directeur de la police judiciaire et autant de commissaires principaux.

Les mines sont détendues. De sourires se lisent sur certains visages. C’est à ce moment que le secrétaire général du Minsep, Oumarou Tado, s’approche des hommes de médias, qui ont attendu tout ce temps, pour les rassurer qu’un point de presse suivra. Il sera donné par le président de la Fécafoot, Sidiki Tombi à Roko et le sélectionneur national des Lions indomptables, Hugo Broos, dans la salle de réunion du cabinet. Après celui-ci, le président de la Fécafoot entrera dans le bureau du ministre des Sports, Bigoung Mkpatt. Tandis qu’Hugo Broos quittera les lieux. Le sélectionneur rentre en Belgique ce mercredi 5 avril 2017. Fin d’une journée qui aura commencé par une première réunion dans les services du Premier ministre.