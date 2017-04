Retro, Putsch du 6 avril 1984 au Cameroun: Voici la liste complète des condamnés à mort et éxécutés :: CAMEROON Au Cameroun,les citoyens n'ont jamais reçu des informations sur les lieux où se tenaient les procès des personnes arrêtées dans le cadre du putsch d'avril 1984.Après de multiples fouilles, nous savons désormais que des procès expéditifs se sont tenus à Mbalmayo, à Mfou et à Yaoundé.Il faudra souligner que la radio d'Etat avait toujours évité de dire à ses auditeurs que les différents condamnés à morts avaient été éxécutés et enterrés

#DossiersNoirs Condamnés à mort et exécutés à Mbalmayo le 1er mai 1984

N° Noms et Prénoms Grades ou Fonctions Date et lieu d'exécution 1 ABALELE ABAYA Capitaine 1er mai 1984, Mbalmayo 2 ABALI IBRAHIM Capitaine 3 ABOU KATIL Sergent Suicidé 4 ABOUBAKARI LIMANGANA Maréchal des logis chef 1er mai 1984, Mbalmayo 5 ALIOUM HAMAL Adjudant-chef 6 AMADOU ALADJI DJATAO Maréchal des logis chef 7 AMADOU AMINOU Lieutenant 8 AMADOU SADOU Capitaine 9 AWALABASSI Capitaine 10 BOUBAOUMAROU Capitaine 11 DAMA WASSOU Lieutenant 12 DJIDDA DJIBRIL Capitaine 13 DONGUE Etienne Maréchal des logis chef 14 DOURANDI Mathieu Lieutenant 15 HAMADOU HAMAHOULDÉ Maréchal des logis chef 16 HAMZA Paul Lieutenant 17 HAROUNA Lieutenant 18 ILOU OUSMAN Adjudant 19 ISSAADOUM Dg Fonader 20 KOMANDA René Maréchal des logis chef 21 MALIKI Lieutenant 22 MARKISSAN SAIDOU Sergent 23 MEIKLANDI MEY Maréchal des logis chef 24 NGOMNA Lieutenant 25 NLOHOU ADAMOU Maréchal des logis chef 26 OUMAROU YORONGUÉ Lieutenant 27 OUSMANOU NGAINIL Maréchal des logis 28 SALE IBRAHIM Colonel 29 SALI OUMAROU Adjudant 30 SAMBO Etienne Maréchal des logis 31 SEHOU TOURÉ Adjudant 32 SOULEY GOURNOI Lieutenant 33 YAYA ADOUM Sous-lieutenant 34 YAYA MAZOU Capitaine 35 ZEBOBE Elie Lieutenant

Condamnés à mort et exécutés à Mfou les 15 et 16 mai 1984

N° 1 Noms et Prénoms Grades ou Fonctions Date et lieu d'exécution 1 BANAMO Gendarme 15 mai 1984, Mfou 2 DALIL MOYAL Adjudant-chef 15 mai 1984, Mfou 3 DANLADI MAITOURARI Maréchal des logis chef 16 mai 1984, Mfou 4 DANMO Blaise Maréchal des logis chef 15 mai 1984, Mfou 5 DJIBRILLA BOUSSA ADJI Gendarme 15 mai 1984, Mfou 6 KASKA ALCAO Gendarme major 15 mai 1984, Mfou 7 OUSMANOU SALBE Maréchal des logis chef 16 mai 1984, Mfou 8 TRAPTOUANG Philippe Gendarme major 15 mai 1984, Mfou

Condamnés à mort et exécutés à Yaoundé

N° 1 Noms et Prénoms Grades ou Fonctions Date et lieu d'exécution 1 AFTADAY ISAAC Maréchal de logis chef 09 août 1984 Yaoundé 2 INOUA MOHAMAL Maréchal de logis chef 09 août 1984 Yaoundé 3 SOUWE Thomas Sergent 1er juillet 1984 Yaoundé 4 YAYA OUMAROU Civil 09 août 1984 Yaoundé

Morts en détention pour mauvais traitement, mauvaise alimentation et manque de soins

N° Noms prénoms Grades Date de décès 1 ADAMA AHI Gendarme 12/10/1984 2 ADAMA WAPOUO Gendarme 15/04/1985 3 AMADOU SADOU Gendarme 05/09/1987 4 BATCHANE Gendarme 25/01/1985 5 BOUBA GONI Sergent-chef 03/02/1988 6 DAOUDOU Dieudonné Gendarme 03/12/1987 7 DJAKAYA Albert Gendarme 13/08/1987 8 DJELANI GONI Gendarme 27/10/1984 9 DJIBERSOU TCHASSOU Sergent-chef 03/03/1988 10 GOLDON Jean Gendarme 12/10/1984 11 HAMALAMOU Gendarme 02/02/1987 12 HAMAN KOULOUDA Gendarme Major 27/07/1988 13 HINBARA Marcel Gendarme 19/12/1985 14 MADI Pascal Gendarme 25/09/1987 15 MADOUM DOGO Capitaine 03/12/1989 16 MONGASPE Mathieu Gendarme 08/04/1985 17 MOUDIO HILDIMA Administrateur Civil 11/04/1989 18 MOUSSA DJIBE Gendarme 15/08/1987 19 NAGASSOU Pascal Gendarme Major 11/10/1988 20 NGAWBAI Joseph Gendarme Major 03/07/1988 21 TOUMBA Paul Gendarme 21/08/1988 22 WALA Dieudonné Maréchal des logis chef 27/10/1984 23 WANMENE Victor Gendarme Major 17/08/1988 24 WARON Jean Gendarme 03/10/1984 25 YODELEGON Mathieu Maréchal des logis chef 14/10/1984

Condamnés à mort et peine commuée en détention

N° Noms prénoms Grades 1 IBRAHIM OUMAROU, Commandant 2 SALATOU ADAMOU Capitaine

Condamnés à mort et se sont exilés

N° Noms prénoms Grades 1 GARBA En exil Lieutenant, Exilé 2 GUERANDI Capitaine Exilé 3 HAMADOU ADJI civil, Exilé

(1)

Sources consultées :

Germinal, les dossiers noirs de la république

Célestin Monga, Cameroun : quel avenir ?, Paris, Silex, 1986, 315p.

Pierre Ela, Dossiers noirs sur le Cameroun, Paris, Pyramide Papyrus Presse, 2002, 287 p.

Frédéric Fenkam,Les révélations de Jean Fochivé, le chef de la police politique des présidents Ahidjo et Biya, Paris, Minsi, 2003, 297p.

Charles Atéba Eyéné, Le Général Pierre Semengué, toute une vie dans les armées, Yaoundé, Clé, 2002, 274p. Les Cahiers de Mutations, vol 18, janvier 2004.