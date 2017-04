Cameroun, 33 ans après le putsch manqué du 6 avril 1984, le message des mutins demeure actuel :: CAMEROON Dans la nuit du 5 au 6 avril 1984, les habitants de Yaoundé ont été brusquement réveillés par des coups de tirs à canons et l’envahissement de la ville par les véhicules militaires. Le bilan de ce putsch manqué sera lourd : 48 condamnés à mort et exécutés ; 64 détenus condamnés à plus de cinq ans ; 122 détenus condamnés à cinq ans 16 détenus condamnés à moins de cinq ans ; 38 détenus sans jugement ; 25 personnes sont mortes d’inanition sévère, sous alimentation plus défaut total de soins ; 3 personnes sont toujours en fuite ; 2 ont vu leur peine commuée en détention temporelle. Certains en payent encore le prix aujourd’hui. 33 ans après ce putsch manqué,ces hommes ont surtout eu le tort d'avoir prématurément raison avant tous les autres Camerounais. En cette journée anniversaire du 6 avril 1984, bien que nous soyons opposés à cette démarche anticonstitutionnelle de l'époque l'honnêteté intellectuelle nous invite à nous incliner devant leur clairvoyance. L'intégralité du texte



"Camerounaises, Camerounais,

#PeupleCamerounais L’armée nationale vient de libérer le peuple camerounais de la bande à Biya, de leur tyrannie, de leur escroquerie, et de leur rapine incalculable. Oui, l’armée a décidé de mettre fin à la politique criminelle de cet individu contre l’unité nationale de notre cher pays. En effet, le Cameroun vient de vivre au cours de ces quinze derniers mois qu’a duré le régime Biya les heures les plus noires de son histoire. Son unité mise en péril, la paix interne troublée, sa prospérité économique compromise, la réputation nationale ternie.

Chers compatriotes,

Vous avez tous été témoins de l’horrible comédie jouée par le pouvoir défunt qui se permettait de parler de libéralisme, de démocratie, d’intégration nationale, alors que, chaque jour, son action bafouait de façon scandaleuse ces hautes valeurs. Les libertés des citoyens telles que dénoncées par la Déclaration des droits de l’homme n’étaient jamais respectées.

La Constitution était ballottée au gré des considérations de la politique politicienne. Le gouvernement et ses agents propulsés à la tête des rouages de l’Etat, agissaient avec comme pour seule devise non de servir la nation, mais de se servir. Oui, tout se passait comme s’il fallait se remplir les poches le plus rapidement possible, avant qu’il ne soit trop tard.

Et, en effet, c’était bien de cela qu’il s’agissait. Enfin, vous pouvez juger du discrédit jeté sur le Cameroun par la parodie de justice que constitue le dernier procès. Aussi, il était temps de trancher le nœud gordien. C’était aujourd’hui. Aujourd’hui, grâce à Dieu, mes chers compatriotes, le cauchemar est terminé. L’armée, sous l’impulsion de jeunes officiers et sous-officiers prêts au sacrifice suprême pour la nation, regroupés au sein du Mouvement “ J’OSE ”, entend redonner sa pleine signification à l’unité nationale et rétablir la détente et la concorde entre les citoyens.

Le peuple camerounais et son armée viennent de remporter aujourd’hui une grande victoire sur les forces du mal et cette victoire sera célébrée par l’histoire avec l’honneur qui lui est dû.Dès maintenant, le Conseil militaire supérieur est amené à prendre un certain nombre de décisions au regard de la sécurité nationale. Et le Conseil militaire supérieur demande au peuple camerounais de le comprendre. En premier lieu, les liaisons aériennes, terrestres, maritimes et les télécommunications sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Le couvre-feu est institué sur l’ensemble du territoire national de 19 heures à 5 heures.

Par ailleurs, la Constitution est suspendue, l’Assemblée nationale est dissoute, le gouvernement est démis ; tous les partis politiques sont suspendus ; tous les gouverneurs de provinces sont relevés et, enfin, sur le plan militaire, les officiers supérieurs exerçant le commandement d’unités opérationnelles sont déchargés de leurs fonctions. L’officier subalterne le plus ancien dans le grade de plus élevé prend le commandement.

Vive les Forces armées nationales ! Vive le Cameroun !"