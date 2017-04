KOWEÏT :: Koweït: Non-assistance à personne en danger: Une domestique éthiopienne filmée par son patronne(Texte et video) :: KUWAIT Elles sont nombreuses les Asiatiques, les Africaines qui quittent leur pays natal, à la recherche d´une vie meilleure au Koweït. Les organisations des droits de l´homme tirent de plus en plus la sonnette d´alarme face aux abus dont sont victimes ces femmes employées comme domestiques.

#JeuneFemme Le cas de la chute d´une jeune domestique d´origine éthiopienne illustre cette nouvelle face de la migration féminine allant crescendo et sur fond de violences, de cynisme et d´abus perpétrés par leurs employeurs dans ce soi-disant "eldorado" arabe. La vidéo de la ménagère éthiopienne tombée du septième étage a fait le tour de la toile, suscitant une vague d´indignation et de révolte face à un monde d´exploitation de l´homme par l´homme où le sentiment humain semble avoir été enseveli dans les tréfonds du matérialisme criard.

D´aucuns se demandent comment une être humain encore doté d´empathie peut-il, au lieu de porter secours, filmer une personne en danger et dont les derniers sont "Retiens-moi, retiens-moi". Comme par miracle, l´éthiopienne a survécu à sa chute.

Une tentative de suicide a été vite démentie dans plusieurs médias dont la télévision éthiopienne. La jeune femme aurait voulu échapper à la violence de son patron, nous rapporte l´Express.fr. Selon la même source, l´auteure de la vidéo aurait été arrêtée par la police koweïtienne.

Nous souhaitons à cette jeune femme beaucoup de courage et prompt rétablissement !