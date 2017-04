CAMEROUN :: Hugo Broos : « J’ai voulu mettre les pendules à l’heure » :: CAMEROON « A Bruxelles, il est évident qu’il ne s’agissait que d’un repas retardé mais d’un repas qui a perturbé la préparation du match de ce soir-là (28 mars 2017, ndlr). J’ai voulu mettre les pendules à l’heure. C’est-à-dire que pendant un an, nous avons bossé pour arriver au sommet, pour arriver au point où nous sommes avec le Cameroun.

#GrandsEfforts Je trouvais et j’avais peur, avec ce qui s’est passé ce jour-là, que l’on retombe dans les problèmes d’avant. J’ai peut-être exagéré. J’ai peut-être humilié le peuple camerounais, mes excuses pour cela au peuple camerounais. Mais je pense que l’on a fait de grands efforts pour arriver où nous sommes. Nous demandons de plus grands efforts pour y rester.

Tout le monde doit être conscient que l’on doit pousser le charriot du même côté et oublier nos propres intérêts. Tout a été dit et aujourd’hui, on peut se concentrer sur le plus important, le sportif. J’ai encore un contrat jusqu?en février 2018 avec le Cameroun.

Si les autres me veulent comme coach, ils doivent faire une proposition. Jusqu’à présent, il n’y en a pas. Je ne veux pas quitter le Cameroun, que ce soit clair pour tout le monde. Il est bien de terminer cet épisode et de se concentrer sur l’équipe ».