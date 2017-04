FRANCE- CAMEROUN-DIASPORA: CHARLY DJOMS ARTISTE MUSICIEN S'INVESTIE DANS LA MODE A BAS PRIX Charly DJOMS est d'abord un artiste bourré de talent. Plusieurs sonorités à son actif sont orientées vers le look, la mode et la planète du sexy qu'il affectionne. En décident de se lancer dans la mode, son premier soucis est de défendre le pouvoir d'achat de ses compatriotes et de tous les Africains. D’où l'idée de la mode à bas coût.

#CharlyDJOMS "DEGRIFF MEL" sa boutique est située dans le 18ème arrondissement de Paris, 32 rue de Clignancourt apportera à coup sûr une solution réaliste à ceux qui veulent rester tendance mais à bas pris. Inauguration prévu ce samedi 8 avril 2017 à partir de 12h00. Bravo l'artiste

Info et contact: +33634602199