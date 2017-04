CAMEROUN :: Délivrance : Mafia autour du permis de conduire :: CAMEROON Des morts parmi les candidats. Le nom du sieur Ambroise Tchamgoué, décédé il y a quatre ans figurait dans la liste des candidats devant prendre part à la session de septembre dernier à Douala.

#AmbroiseTchamgoué Charles Onana, agissant pour le compte de veuve Tchamgoué née Mouaffi adressée au ministre des Transports qui met le feu aux poudres. D’après cette missive au patron des transports, Ambroise Tchamgoué, décédé, le 15 avril 2013 à Douala comme l’atteste le certificat de genre de mort et l’acte de décès n° 90/2013 du centre d’état civil de Bonabéri dont nous avons reçu copie, aurait été ressuscité pour prendre part à l’examen du permis de conduire catégorie B, session de septembre 2016.

Après consultation de la liste des candidats à cet examen, il ne fait l’ombre d’aucun doute, le candidat n° 2338, auto-école Jojo devant composer dans la salle 34 répondant au nom susévoqué a bel et bien été enregistré. Ce que ne nie pas le principal mis en cause. Josué Mkokloum, directeur de l’auto-école Jojo reconnaît avoir reçu un monsieur qui s’est présenté au nom d’Ambroise Tchamgoué.

«Nous avons reçu en date du 14 août 2016, quelqu’un qui s’est présenté comme étant Ambroise Tchamgoué. Il détenait une photocopie de la carte nationale d’identité légalisée, un certificat médical et deux demi-cartes photos qui sont entre autres pièces requises. Il voulait des renseignements pour une formation accélérée. Nous lui avons dit qu’elle coûtait 200.000 FCFA », confie-t-il au reporter.

Et d’affirmer qu’ « après discussion, nous avons convenu qu’il devait verser 180.000 FCFA. Nous lui avons délivré un reçu. Comment pouvait-on savoir qu’il s’agissait d’un mort. Il s’agit tout simplement d’une usurpation de titre. Ma secrétaire ou moi ne sommes pas des agents de police pour identifier des gents». Non sans crier à une cabale contre sa personne.

« On dit que j’ai enregistré un mort, est-ce que je suis allé dans un cimetière pour enregistrer ce mort ? Il s’agit de quelqu’un qui est venu dans nos bureaux. Vous avez les traces de sa présence. Nous l’avons enregistré sous réserve de la formation parce que nous étions déjà dans les délais», poursuit-il.

Seulement, ce dernier n’a pas suivi sa formation, affirme le formateur, encore moins passé l’examen. « Quand on l’appelle pour lui demander s’il ne vient pas suivre des cours, il me fait savoir qu’il est au village. Il est venu après l’examen, en nous faisant croire qu’il était empêché. Avant de nous demander de le réinscrire à la session de décembre. Jusque-là, il n’est jamais venu prendre les cours. Cette personne n’a pas composé. Il ne figure dans aucune liste de présence, ni dans les Pv finaux», jure-t-il.

Reste maintenant à trouver celui qui se cache derrière ce monsieur Ambroise Tchamgoué. A la tête d’un syndicat, Josué Mkokloum est convaincu qu’il s’agit d’une cabale savamment orchestrée par ses adversaires. Cabale ou manoeuvre frauduleuse de délivrance du permis de conduire ? Et si c’était la Commission nationale anti-corruption qui tendait ses pièges ? En tout cas on en saura un peu plus dans les jours à venir sur cette affaire qui défraye la chronique au sein des opérateurs des auto-écoles à Douala.