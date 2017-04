Cameroun,Martin Camus Douala: BRUXELLESGATE...COMME UNE NANA QUI S'EXCUSE POUR FLATTER L'EGO DE SON MEC... :: CAMEROON Hugo Broos s'est publiquement excusé hier, pour avoir publiquement humilié le Cameroun. Oyongo Bitolo dans la foulée se serait excusé d'avoir laissé la colère l'emporter. C'est une blague! Nos deux hommes se comportent comme une Nana qui affirme avoir été droguée et qu'on a abusé d'elle et qui vous raconte par la suite qu'elle se rappelle avoir pris son pied!

#HugoBroos Je ne reviendrai ni sur Oyongo, ni sur Broos, parceque je reste constant depuis le déclenchement de cette affaire, les deux participaient à un petit complot entre copains et ils ont juste eu pour Broos surtout, le verbe un peu plus fort que prévu...Ces "excuses" arrachées sous la torture...effacent-t-elles l'humiliation de l'accès au restaurant refusé aux joueurs? Les retards d'avion et les avions bondés que Hugo Broos dénonçait? Évidement non...juste flatter les égo au Minsep et à la Fécafoot, pour démontrer que le Bruxellesgate est une exagération. Soit. Mais que vont faire les membres de l'encadrement des Lions ce jour à la Police Judiciaire en plus des auditions d'hier? C'est peut être le folklore, mais tous ces hauts gradés doivent juste se rendre à l'évidence que leur réputation est engagée... La suite c'est quoi donc?

En tirs groupés, les responsables ont redirigé la guillotine sur Issa, l'agent des finances qui aurait trop de zèle...or, il fait face à un sérieux problème avec le Minsep et la Fécafoot...il fait face aux surfacturations courantes et la mercuriale que lui tient des Finances...Les écarts importants l'obligent très régulièrement à se braquer...et maintenant, il lui est reproché de s'être entêté, alors qu'il savait que la ligne budgétaire des Lions Indomptables aux Finances était dépassée depuis aux Finances, saturée par les dépenses liées à la tournée nationale du trophée et selon d'autres sources au retour de Rigobert Song au Cameroun( Eh oui!)...Mais à ça j'oppose une question: Toutes ces dépenses n'ont-elles pas le même ordonnateur à savoir le Ministre des Sports? L'agent des finances qui est entre le marteau de sa tutelle et l'enclume de son ordonnateur peut-il porter réellement le chapeau des dysfonctionnements? C'est du menu frétin! Je remarque juste une chose...

Quand les fonctionnaires de Yaoundé ont l'impression que le "Haut Lieu" est touché par une affaire ou donne des instructions de clarification sans plus, ils se battent plus pour vite noyer le poisson en liquidant deux ou trois têtes insignifiantes, avec des complicités insoupçonnées...et très souvent, c'est le COUPABLE qui juge la VICTIME...où sont passées les enquêtes du Marrakechgate, de la Catastrophe du Brésil 2014...? Le "Haut Lieu" vient encore là de donner la possibilité à quelques fonctionnaires de s'enrichir et de règler des comptes...A vous l'antenne à la PJ!