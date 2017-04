Cameroun,Crise anglophone : Bafoussam prêt à s’embraser ? :: CAMEROON A en croire le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque le 04 avril 2017, des tracts ainsi que des messages anonymes, ont laissé planer cette menace.

#LaNouvelleExpression Les marchés « A » et « B » de Bafoussam (région de l’Ouest), ont tourné au ralenti lundi dernier. Selon notre confrère La Nouvelle Expression qui rapporte l’information, plus de 100 boutiques, sont restées fermées toute la journée. Le journal de Séverin Tchounkeu rapporte que le geste des commerçants, fait suite à la circulation de tracts ainsi que de messages anonymes qui quelques jours avant, appelaient à un mouvement de grève tel que vécu à Bamenda et Buea depuis presque six mois. La grève, apprend-on, devait alors prendre effet le 03 avril 2017.

« Pourtant, il s’agit bel et bien de ce tract qui a été ventilé dans les principaux marchés de la ville de Bafoussam en fin de semaine dernière pour inviter les commerçants à laisser fermer leurs boutiques (Sic) », écrit le journal iconoclaste. Et d’ajouter que les tracts ventilés invitaient d’abord à un mouvement d’humeur contre le chef du Centre régional des Impôts de l’Ouest. « Si le tract est peu explicite, quelques commerçants rencontrés expliquent sous cape que le fonctionnaire du ministère des Finances, depuis son affectation dans la région de l’Ouest, s’est mué non pas en partenaire, comme le prescrivait Mopa Fatoing, directeur général des Impôts, lors

d’une rencontre à l’Ouest, mais en véritable bourreau pour eux », rapporte notre confrère. Et d’illustrer l’article par le témoignage d’un commerçant : « Nous avons au marché ‘‘A’’ de Bafoussam, des commerçants classés à la patente alors qu’ils font leur achats seulement à Douala. Par contre, d’autres commerçants qui se ravitaillent à Dubaï et en Chine sont assujettis à l’impôt libératoire ».

Des mêmes tracts, La Nouvelle Expression donne connaissance que les signataires certifient que les populations des Grassfields soutiennent la crise anglophone et, sont partisans de l’application de la Constitution de 1966, ainsi que la mise en place du Conseil constitutionnel. A ce jour, aucune idée sur les auteurs du tract.

Toutefois, un membre de l’Association des commerçants des marchés de Bafoussam contacté tout à l’heure par Camer.be, a indiqué que « tout le mystère demeure encore sur les auteurs de ces tracts et messages anonymes ». La Nouvelle Expression a cependant elle, indiqué que les commerçants des marchés concernés, se disent étrangers à cette initiative dont ils se désolidarisent. Même si, les ressorts de cette rhétorique, sont bien connus au Cameroun.