FRANCE :: LA GREVE EN GUYANE FRANÇAISE ET LE SILENCE DE CHRISTIANE TAUBIRA S’EXPLIQUENT EN HUMOUR AVEC DIEUDONNE MBALA MBALA L’ancienne garde des sceaux de François Hollande, Président sortant qui n’a pas eu le courage d’affronter le suffrage de son peuple et qui a subi les pires vexations lors de la présentation de sa loi sur le mariage homosexuel, la GPA et la PMA projets validés sous l’injonction de Pierre Bergé, amant d’Yves Saint Laurent, milliardaire, propriétaire du grand média LE MONDE et soutient du candidat du prolongement de François Hollande Emmanuel Macron, est mère de quatre enfants avec un indépendantiste de Guyane le nommé Roland Delannon, avec lequel elle avait formé un parti politique.

#FrançoisHollande Après vingt années de mariage avec un anti colonialiste, elle épouse désormais le combat des homosexuels, au nom de la tolérance envers des individus au comportement que la morale réprouve, même si les lois européennes sous l’influence des lobbies y sont désormais soumises, elle a renoncé au combat de la reconnaissance de l’esclavage pour le faire reconnaitre comme un crime contre l’humanité, il faut reconnaître que du côté d’Israël, propriété à 80 % des Rothschild, on veut éviter que cette reconnaissance synonyme de réparation devienne une banalité accessible à n’importe quels individus, c’est seulement au « peuple élu » (même si on n’en connaît pas le corps électoral) que revient cette distinction des distinctions.