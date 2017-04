ALLEMAGNE :: AWILO LONGOMBA, DEBORA LEEKUFA ET NIKI TALL ENFLAMMENT LES "AWARDS DIASPO NIGHT" DE FRANCFORT :: GERMANY Pour sa 4ème édition, Gil DJOMEN et Chris NGADEU, promoteur de Diaspo Awards Night de Francfort ont simplement voulu marquer l'histoire en invitant d'une part un géant de la chanson Africaine, le Congolais Awilo LONGOMBA, la jeunesse avec Debora LEEKUFA et Niki TALL, un réel mélange des genres qui a suscité une adhésion massivement du public venu de tous les coins de l'Europe pour voir de près leurs idoles samedi dernier à Francfort.

#IdolesSamediDernier Deux bonnes heures de show à la Congolaise avec en prime du coupé décalé. Et lorsqu'on baisse les rideaux dans cette belle salle magnifiquement décorée, l'on ne peut que souhaiter qu'arrive la 5ème édition déjà annoncée pour le 07 Avril 2018.