Cameroun, RDPC: FRAUDE ELECTORALE CONGENITALE ET PATHOLOGIQUE :: CAMEROON Ce qui s’est passé l’autre jour lors de l’élection du Président du Sénat a conforté les partisans du changement et de l’alternance ainsi que les Camerounais de bonne foi dans leur conviction selon laquelle la fraude au RDPC est congénitale et pathologique. On sait que le RDPC, obnubilé par l’obsession de gagner à tout prix et à tous les prix, n’a jamais accepté de mettre en place des conditions institutionnelles et matérielles équitables pour l?organisation d?élections crédibles et transparentes au Cameroun.

#LeRDPC Je sais qu’il est beaucoup plus facile de dénigrer l’opposition qui dit-on est « imbécile » et « corrompue » que de reconnaître que déjà le recensement démographique qui est le matériau premier d’une élection est grossièrement trafiqué, que la répartition des sièges aux législatives est faussée par les découpages spéciaux, que la Commission électorale qui partout est paritaire et neutre est entre les mains des militants les fanatiques de ce parti, que l’élection à deux tours est radicalement rejetée, que le bulletin unique est diabolisée, que des milliers de bureaux de vote sont installés dans les garnisons militaires au mépris de la loi, que lors des contentieux électoraux les magistrats déclarent invariablement que les chapelets d’éléments de fraudes découverts ne sont pas de nature à influencer les résultats ou que ce sont les hommes qui font les lois, etc.

Mais le plus grave, c’est que le RDPC, dans sa voracité boulimique et totalitaire triche, même quand il est seul en lice, même quand ça ne lui sert à rien, tant comme un cancer, les métastases de la fraude ont depuis le sein de ses ancêtres gangrené tous ses organes vitaux, de sorte qu’il ne lui reste plus que l’euthanasie pour le sauver, l’amputation étant à ce stade devenue inutile et inopérante. En 2008, lors du vote à l’Assemblée Nationale pour la levée du verrou de la limitation des mandats présidentiels, le RDPC s’est encore donné le luxe de frauder, alors les députés du SDF qui seuls formaient un groupe parlementaire dans l’opposition parlementaire avaient quitté la salle en signe de protestation. Une fausse procuration avait été fabriquée au nom de l’Honorable AYA Paul Abine (que nous saluons chaleureusement) qui auparavant avait le plus officiellement du monde annoncé qu’il ne prendrait pas part à cette mascarade et avait décidé d’aller passer une journée dans son sud-ouest natal. Le RDPC, toute honte bue, malgré sa majorité soviétique, malgré le fait que l’absence de cette voix ne changeait rien au résultat attendu, a quand même usé du faux pour voter en ses lieu et place !

Il y a quelques jours, comme la panthère ne peut se défaire de ses taches, la même chose s’est encore reproduite lors du vote du Président du Sénat. Malgré ses 80 sénateurs sur 100, on a trouvé dans l’urne plus de bulletins que de votants. Il s’agit alors d’une situation viscéralement pathologique. Il est donc évident que l’héritier nostalgique de l’UC n’a jamais voulu exorciser ce passé où les urnes ne pouvaient tolérer un résultat autre que le 100% ! Il faut le comprendre. On ne se refait pas. Quand au Congrès de l’UNC à Bamenda on ne crée pas un nouveau parti mais change simplement de nom et reconduit l’idéologie, le patrimoine et le personnel de l’UC devenue entretemps l’UNC, il ne pouvait en être autrement. J’entends les gens dire que le RDPC fêtera ses 30 ans dans quelques jours. C’est faux. Le RDPC n’a pas 30 ans. Quand on change de nom, on ne change ni d’âge ni de caractère. Le RDPC a l’âge de l’UC dont il a conservé la doctrine et les méthodes fascistes. Un point.